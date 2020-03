Así celebró Bad Bunny el lanzamiento de su nuevo álbum

View this post on Instagram

NO TENGO OTRA COSA QUE DECIRLE QUE GRACIAS POR TANTO!!!! DISFRUTEN DE MI NUEVO DISCO PA' USTEDES!!!!!$ YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!!!!!! LOS AMOOOOOOOOOOO!!! DISPONIBLE EN TODAS PARTES!!! PUÑETAAAAA!!! DISFRUTEN!!!! PAL CARAJO LOS PROBLEMAS!!! ESTOY FELIIIIZ!!!!!