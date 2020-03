¡Nuevo tema! Estas son las primeras imágenes del video que graban J Balvin y Justin Bieber

Los fans del cantante urbano J Balvin y Justin Bieber están contentos ante este nuevo junte, pues recientemente se les vio juntos en lo que sería la grabación de un nuevo material audiovisual en el que ambas estrellas interactúan y esperan sorprender a su fanaticada. Las imágenes rápidamente se filtraron en las redes sociales generando emoción y muchas expectativas.

Las fotos que se filtraron corresponden al nuevo tema "La bomba" en el que J Balvin y Justin Bieber hicieron de las suyas durante la grabación. Se les observó muy cercanos, alegres y disfrutan de este nuevo trabajo musical del que no se tienen muchos detalles sobre su lanzamiento.

Los fans de ambas estrellas hicieron eco de esta noticia y no dudaron en compartirla en las redes sociales y comentar sobre este reencuentro musical que los tiene muy contentos.

Miami, Florida fue el lugar que escogieron para grabar algunas escenas en las que más de un paparazzi se coló para obtener las primeras imágenes del tema que ha sido catalogado como explosivo.

La Bomba by Justin Bieber and J. Balvin will be released on Justin's birthday (March 1)@DanAndShay@justinbieber #10000Hours #BestLyrics #iHeartAwards https://t.co/p6S4fepvdN

