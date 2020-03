Leticia Calderón confiesa que tiene fobia a los gatos y “no le importa” atropellarlos

Leticia Calderón develó en una reciente entrevista en el set de filmación de la novela “Imperio de Mentiras" que tiene una fuerte fobia a los gatos y que no le importa atropellarlos cuando va al volante.

Calderón confesó a los medios que sufre una aversión hacia estos animales que no ha podido superar ni con la ayuda de especialistas. Incluso, tuvo que abandonar la locación donde estaban grabando cuando avistó la presencia de un felino en el jardín.

“Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico", expresó según reseñó El Universal. Asimismo, reconoció que desconoce el motivo detrás de su miedo.

"No sé por qué es, mi mamá no me ha dicho si tuve algún percance con esos animales, quizás me arrojó un gato, he ido a psicólogo y no funciona, necesito manejar eso, no puedo ponerme así”, dijo.

La célebre intérprete además agregó: "Mis hijos saben que si vamos pasando periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él”.

De igual forma, la artista mexicana señaló que las personas no comprenden su temor y la juzgan.

“La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan. No puedo ir a una casa de una amiga que tenga gatos”, destacó.

Para que pudiera continuar, pidió a los trabajadores de producción que atraparan al animal; sin embargo, este regresó al lugar, por lo que decidió continuar la conversación con la prensa en una zona más alejada.

“Ahí lo vi pasar, por favor agárrenlo, qué horror, si estuviera Luciano, me hubiera cuidado, lo ahuyenta, un día de estos voy a traer a mi perro, es un rottweiler”, dijo.

Usuarios en redes sociales reaccionan a la revelación de Leticia Calderón

Las declaraciones de la actriz de “Esmeralda” causaron indignación y molestia entre los usuarios de redes sociales que la nombraron “Lady Matagatos” y respondieron a sus palabras con imágenes y memes de este animal.

Igualmente, la etiqueta 'LadyMatagatos' se ubicó rápidamente entre los primeros lugares de las tendencias de Twitter.

“Según la lógica de la #LadyMataGatos, ¿si le tengo miedo a alguien/algo, lo debo matar? Ni idea de quién era Leticia Calderón hasta que su nombre salió en tendencias, de la peor manera de hacerse notar o llamar la atención”, expresó un internauta.

Otro señaló: “Leticia Calderón es TT no por mala actriz, si no porque odia los gatos. Uno puede no gustarle los gatos pero nunca debe de incitar la violencia a los animales”.

Mientras, un tercero sentenció: “Yo le tengo fobia a las abejas, pero cuando pasa una cerca de mí, me quedo paralizada del miedo, no la mato. Aunque tengas fobia a algún ser vivo, eso no te da derecho a matarlo. Tolerancia y respeto, dicen por ahí”.

La nueva telenovela de Televisa comenzó a rodarse este lunes con Angelique Boyer y Andrés Palacios como protagonistas.