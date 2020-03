Siddhartha se encandiló con la atención que generó su relación con Yuya

Recientemente se dio a conocer el tema Respiro, donde Siddhartha participó con Ximena Sariñana. Este fue el décimo tema y octavo capítulo visual de su álbum Memoria futuro, que arrancó en el mes de marzo de 2019 con el sencillo Algún día y que a lo largo de un año ha ido presentando una a una sus canciones; así como sus capítulos visuales de los cuales aún falta conocer dos cortes más.

El músico lanzará el álbum en físico este 4 de marzo, y adelantó que podría ser el último disco compacto en su carrera.

“No por gusto, pero cada vez hay menos producción. Sigo aferrado a continuar con el formato, pero la realidad es que está un poco difícil, incluso reproducirlo porque ya hay pocos dispositivos para discos compactos, así que nos quedaremos en físico con el vinilo. También, con la compañía (Sony Music) hay bastantes que producimos CD, que es un formato que tiene la mejor resolución. Por ejemplo en Colombia ya no se están produciendo CD en Sony. Estoy con la posibilidad cercana de no hacer más discos, los tiempos que cambian”, dijo Siddhartha.

Siddhartha es un músico que inició como baterista y su última participación en este rol fue cuando formó parte del grupo Zoé para después emprender su camino en solitario en el 2008.

Como solista ha desarrollado un estilo musical basado en el rock pop alternativo, que lo ha llevado a ser multi-premiado por la industria.

“Empezamos los conciertos el pasado 14 de febrero. En verano vamos a Estados Unidos y a dos ciudades de España; además vamos a Colombia, El Salvador, Perú, Argentina, Chile y México. Voy siempre con un desfase creativo, ya en este momento tengo mucha información acumulada para hacer nueva música, ya estoy empezando los primeros pasos de las próximas canciones, quizá no sea un álbum como tal, eso me de un break. Haré unas canciones que iré mostrando poco a poco. La música que me inspira es mucha y es acumulada”.

Adelantó que hay muchos cambios en los conciertos de su gira Memoria futuro de este año.

“Vamos a presentar una segunda función con sus variables. No me podía permitir hacer un show exactamente igual, porque seguramente habrá gente que repita el show. De entrada será la primera vez que toquemos Respiro, voy a tener algunos invitados, se variará el set, intercambiaremos canciones y se mueve el orden de las cosas. Será un repaso por la discografía y a la vez concentrarnos en Memoria futuro, que es el motivo de esta gira”.



Colaboraciones

A lo largo del 2020, el cantautor estará presentando la gira #MemoriaFuturo, pero no descarta más colaboraciones.

“Ahora tengo varias, no son invitaciones porque son con colegas o amigos que de pronto nos hemos visto y acordamos en algo. Siempre he sido un poco cauteloso con las colaboraciones, que ahora se obedecen más al marketing que a la música, no quiero formar parte de esa racha, porque para mí una colaboración es algo que se tiene que hacer por motivos creativos, personales y de satisfacción musical, hasta ahorita lo he hecho así. Tengo cuatro o cinco colaboraciones en mi carrera con gente que siento afinidades, respeto musicalmente y que la relación se da de una manera natural, pretendo que todas sean bajo esa misma línea. Si me han invitado a realizar cosas, no se si llamarlos comerciales, pero para tratar de fusionar géneros y que mi música llegue a otras audiencias pero si no me siento identificado, no me es posible hacerlo”.

Proyecto con Beck

Reveló que hay un proyecto que lo tiene emocionado, “hay una que es bastante ambiciosa. Estuve más o menos cerca de trabajar con Beck, que es uno de mis artistas favoritos. Tuvimos contacto, pero al final por la increíble agenda que tiene y la figura que es, no logramos coincidir pero se quedó la vela prendida, así que espero en algún punto pueda resurgir la posibilidad de hacer algo con él”.

Segundo Auditorio Nacional

El músico señaló que tras su buen paso en el Auditorio Nacional, ya hay más posibilidad de presentarse en lugares más grandes.

“Eso lo va dictando el público. No me ha gustado dar pasos que no sean sólidos, la gente te va poniendo en un lugar. Una de las cosas que nos sucedió el año pasado fue el Auditorio Nacional, si teníamos expectativas si se llenaría, pero lo llenamos y ya planeamos un segundo show, el próximo 30 de octubre”.

Noviazgo con Yuya

Siddhartha habló sobre la atención que recibió, al darse a conocer su relación con Yuya.

“Al principio fue un poco raro, porque como dices, no estaba acostumbrado a tener ese tipo de atención. Mi atención siempre había sido muy en la mira de mi trabajo, ahora vuelve a hacer así. Creo que fue la novedad. Al principio fue desconcertante el saber que la gente opina, habla y te saca una nota de algo personal, como que antes no había tenido nada personal hablándose de mí [risas].

Foto | Instagram Yuya.

"He tenido buen recibimiento de mi público, pero nunca había estado en las mirada de otros, pero es parte de todo. Supongo que todas las relaciones tienen sus pro y contras. Ahora ya se vive tranquilo, bajó la marea y las cosas se normalizaron. De pronto hay preguntas o comentarios fuertes en las redes sociales pero lo asimilé mejor. Me olvidé un poco de ese reflector que en un momento si sentí encandilándome, pero fue raro unos días y ya. Te das cuenta que las noticias, buenas o malas, desaparecen en un par de días”.

Fechas para tomar en cuenta

4 de marzo. Lanzamiento en físico del disco Memoria futuro. Firma de autógrafos el 4 de marzo a las 18:00 horas en Mixup Galerías.

5 de marzo. Concierto en el Teatro Galerías en Guadalajara a las 21:00 horas.

30 de octubre. Auditorio Nacional de la Ciudad de México.