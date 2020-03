'Para mí el Día de la Mujer son todos los días del año': Vanesa Martín

Nos recibe en el restaurante del hotel Eurostars Langford de Miami, en donde se han congregado los medios más importantes de habla hispana.

Recientemente recibía la Medalla de Andalucía de las Artes y como malagueña no podía sentirse más orgullosa.

“Llevo Andalucía por mi piel y por el mundo con mis canciones”

Ante el Día Internacional de la Mujer que se celebra el domingo ocho de marzo tiene claro que hay que seguir luchando desde la tolerancia e igualdad por una sociedad en la que mujeres y hombres sean complementarios y dejen de rivalizar.

“La mujer tiene que reivindicar todos los días sus derechos, su libertad y su igualdad”

Ha empezado el año de una manera inmejorable pues también ha recogido el Premio Odeón 2020 a Mejor Artista Femenina.

Vanesa Martín sigue inmersa en su sexta gira ‘Todas las mujeres que habitan en mí’ que estará cerrando con broche de oro al dar uno de sus últimos conciertos en el marco del Festival de Cine Málaga.

“Mis canciones son como las emociones que son de todos y de nadie”

Después de catorce años cantando y componiendo desde el alma, ha logrado un bagaje musical de un total de seis álbumes.

Ha colaborado con artistas como Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Raphael, Pablo Alborán,India Martínez, Pastora Soler, Ana Belén, Manuel Medrano o Sergio Dalma, entre otros.

“México es un país tan rico y su gente es tan buena y hospitalaria”

Enamorada de México, como puede escucharse en la versión mariachi de ‘Porque queramos vernos’ y admiradora de Chavela Vargas o Frida Kahlo, la andaluza es como la mar que atrae y seduce por su calidez, su enigma y su inmensidad creativa.

‘Todas las mujeres que habitan en mí’

Aún no se ha ido y ya se la

echa de menos, Miami está deseando perderse en su voz en una noche que se intuye mágica hasta “cansar el amanecer”.

“Jamás hubiera imaginado ganar la Medalla de Andalucía de las Artes”

Vanesa Martín se define como una mujer muy intuitiva, a la que le da coraje utilizar agenda y si algo anhela, es tener más tiempo para vivir la experiencia de pasar unos meses en México, Argentina o en la ciudad de Los Ángeles.

-Lo primero de todo enhorabuena por la Medalla Andalucía de las Artes. ¿Se trata de uno de esos sueños altos que “se han vestido de gala”?

Nunca me hubiera imaginado que me fueran a dar la Medalla de Andalucía de las Artes.

De pequeña lo veía como un acto muy institucional, obviamente lo sigue siendo, pero jamás hubiera imaginado que mi nombre iba a estar entre ellos y recibiendo la Medalla de mi comunidad: Andalucía que es donde me he criado. La llevo por mi piel y por el mundo a través de mi música.

-Actúas en Miami por primera vez este viernes en la emblemática sala Fillmore y con el aforo casi completo. ¿Te lo esperabas?

Estoy muy agradecida. No me esperaba llenar el Fillmore. Cuando me lo dijeron hace unos meses pensé “qué locura, vamos a llenarlo!”

Así que está claro que esto es un indicativo de que tenemos que volver.

Ahora solo quiero gozar el momento. Me siento feliz porque Miami ha sido mi primera puerta en Estados Unidos. Además me conecta mucho con España, con Málaga, con el mar y con lo que llevo dentro.

También con el carácter cosmopolita de esta ciudad que es de todos y de nadie. Es un poco filosofía de mi vida que muestro a través de mi música, mis canciones son como las emociones que son de todos y de nadie.

“La música tiene ese poder de arrancar de ti la valentía de tomar ciertas decisiones y las ganas de vivir”

-Además creo que incluso estás cerrando una gira por Estados Unidos y Puerto Rico para este verano. ¿Es así?

Así es, estaré en Dallas, Houston, Los Angeles, Nueva York y Puerto Rico.

“La mujer tiene que reivindicar todos los días sus derechos, su libertad y su igualdad”

-Tu concierto está cerca del Día Internacional de la Mujer que se celebra el ocho de marzo.

¿Te hace especial ilusión esta coincidencia?

Para mí el Día de la Mujer son todos los días del año, como mujer que soy.

Como discurso que tengo desde igualdad, la tolerancia y el respeto; desde la lucha contra la violencia.

Cada día es un día para reivindicar

mi postura igualitaria y querer que todos avancemos y que todas tengamos las mismas oportunidades.

El día ocho de marzo se ha puesto en el calendario para unificar esas luchas que vienen de nuestras generaciones anteriores, abuelas y bisabuelas y que nosotras tenemos que continuar.

“Al final, somos complementarios, hombres y mujeres. Es muy bonito ver hombres apoyándonos en esta lucha”

Leía esta semana un artículo de Pepa Bueno y se refería a esta fecha como un “momento muy vivo y poderoso”….

Lo es y emociona mucho. El año pasado estuve en la manifestación de Madrid y había mujeres de todas las edades y por suerte hay hombres que se unen también.

Al final, hombres y mujeres somos complementarios. Es muy bonito ver hombres apoyándonos en esta lucha.

Por suerte las que tenemos la oportunidad de tener cerca un micrófono o un medio de comunicación tenemos que concienciar y abrir los ojos; no estamos solas y no hay que rivalizar con los hombres ni entre nosotras mismas. La palabra sororidad es una de las más bonitas que se han inventado.

“Mi abuela es la primera feminista de mi casa”

– ¿Tienes algún referente cercano (me da pudor pero pregunto), podría ser tu abuela, a la que sueles nombrar públicamente?

Mi abuela es la primera feminista de mi casa sin ella saberlo y luego mi madre, por supuesto. Y claro, yo me educado ahí, en esos valores.

Complicidad con México

“Pregúntame lo que quieras, pero no de dónde vengo sino a dónde voy” (Chavela Vargas)

-Cuentas con una legión de fans en México, ¿será que te mudes una temporada a vivir por nuestras tierras aztecas o que te inspires aún más para componer?

Soy una apasionada de México, es un país tan rico y su gente es tan buena y hospitalaria. Son tan cómplices

con mi música y muy generosos conmigo a la hora de acompañarme en los conciertos.

Así que sería maravilloso porque me encanta viajar desde siempre pero no me da la vida…

– ¿Si digo Frida Kahlo que te viene a la mente, creo que tienes una conexión muy especial con ella?

Sí, Frida Kahlo me parece admirable por su obra, por su trayectoria, por su personalidad y que incluso ha transcendido el arte.

Por su revolución, pasión y por su amor incondicional a todo lo que le rodeaba.

Una gran mujer, luchadora y que además se reponía a sí misma ante la adversidad de una manera muy bestia.

– ¿Todavía te sigues ilusionando como “las gotas claras de la luna

cuajadas por su ilusión” (Federico García Lorca); con la inocencia de una niña o tienes bien mordida el alma?

No, no todavía me sigo ilusionando con la inocencia de una niña.

Y no quiero que me muerdan el alma más que lo justo y necesario para que el tejido se recomponga de nuevo como las estrellas de mar.

– ¿Te gusta vivir sin guión o eso es impensable para ti?

Sin guión y odio las agendas.

Soy muy de improvisar en todo y me voy dejando llevar. Soy todo lo libre que la sociedad me permite ser.

Estoy completamente de acuerdo con esta frase de Virginia Woolf: “Estoy enraizada pero fluyo”.

-“De qué me sirve, pregunto, la tinta, el papel y el verso?” meditaba en unos versos Federico García Lorca. ¿Qué le debes al ondulante estado del desamor, es la mejor tinta para componer las letras de tus canciones?

El estado perfecto es cuando estás removida, para bien y para mal porque en mis canciones yo le canto al amor, a la pasión, al aquí y ahora, a nuestros fantasmas internos y también al desamor pero le canto al espectro más amplio que reconozcas como emoción.

– ¿Cómo mantienes el nivel de torrente creativo?

No lo sé pero es que me nace, es muy vulgar pero es como una necesidad de vomitarlo, de expresarme y donde esté.

– ¿Por último, Virginia Woolf sentía que su cerebro “tarareaba con retazos de poesía y locura”. Para ti, que dominas la lírica, quienes son tus poetas preferidos?

Federico García Lorca que ya lo hemos mencionado, María Zambrano, Jaime Gil de Biedma o Isabel García Mellado.

Joaquín Sabina para mí es un gran maestro que pone música a sus escritos, también me gusta descubrir nuevos autores desconocidos.

Más sobre Vanesa

Ha vendido aproximadamente 500.000 copias desde la grabación de su primer disco ‘Agua’ (2005)

En 2016 publica el poemario ‘Mujer océano’

Su último proyecto en televisión es su participación como coach en la nueva edición de ‘La Voz Kids’

