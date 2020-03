Stella Hopkins presentará Elyse en el FICG

La única Gala a Beneficio que faltaba por anunciar ya tiene título: Elyse.

La cinta de la directora Stella Hopkins nacida en Colombia será proyectada en Cinemex.

Honored to announce #ElyseFilm is invited to the Guadalajara International Film Festival. Screening March 26, 2020. https://t.co/cwgOLy10wy

— Elyse Film (@ElyseFilm) March 4, 2020