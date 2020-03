Familia de medianoche enciende las sirenas en las salas de cine

Una familia mexicana de paramédicos que debe lidiar con policías corruptos, calles caóticas, accidentes y muertes es la protagonista del documental Familia de medianoche (2019), del director estadounidense Luke Lorentzen.

Ganadora del Premio a Mejor Fotografía del Sundance Film Festival 2019, la película es una mirada intimista que se aleja de los clichés del morbo.

Los Ochoa son paramédicos privados que no tienen registro oficial, pero su eficacia y honestidad los han colocado en un alto grado de reputación en un ambiente plagado de corrupción y malas prácticas. Sin embargo, las circunstancias los obligan a luchar contra un alza repentina de sobornos, que podrían involucrarlos en prácticas éticamente cuestionables.





El cineasta Luke Lorentzen conoció esta historia por una mera casualidad, y lo impactó de tal manera que decidió contársela al mundo.

“En 2015 vivía al lado del Hospital General (Ciudad de México) y una mañana vi a la familia Ochoa en la ambulancia y empezamos a hablar. Ellos me invitaron a experimentar una noche de trabajo, donde vi un mundo increíble, trágico y un poco surrealista. Hace un trabajo muy importante, que las ambulancias de gobierno no pueden llegar a todos los casos. No es un documental lleno de entrevistas, sino pongo a los espectadores en una ambulancia para vivir las historias de la noche”, señaló Luke Lorentzen durante entrevista con Publimetro.

En una Ciudad de México de casi 10 millones de habitantes, en la que cada hora mueren dos personas por accidentes viales, la familia Ochoa se dedica a salvar vidas desde su negocio: una ambulancia.

De eso trata Familia de medianoche, que exhibe las deficiencias de los servicios de emergencia que operan en la capital mexicana, donde el gobierno cuenta sólo con 45 ambulancias.

“Estoy emocionado, porque ha sido un proceso de mas de cuatro años. Empecé a finales de 2015 y ya hemos ido a muchos festivales, pero por fin va a salir al público… vamos a ver qué dice. Empezamos en el Festival de Sundance en enero de 2019 y ya sumamos más de 150 festivales en todas partes del mundo. Ha sido increíble, es de las cosas mágicas del cine que puedes capturar una historia mexicana, llevarla a otros partes del mundo y funciona”.

Este documental ganó el Premio a Mejor Fotografía en el prestigiado Sundance Film Festival 2019 y obtuvo el galardón a Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, así como el Premio Mezcal a Mejor Filme en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

Además, formó parte de la programación del 17° Festival Internacional de Cine de Morelia.

Sirenas en alerta

Familia de medianoche es una película sumamente oportuna ahora que el gobierno capitalino ha revelado sus reportes sobre los hechos de tránsito en el último trimestre de 2019. Según datos de la PGJ y del C5, se estima que el año pasado los fallecidos por atropellamientos aumentaron en 17% con respecto a 2018.

La familia Ochoa lucha por que haya cada vez menos personas que pierdan la vida a causa de una tragedia vial, un asalto, una balacera o un accidente doméstico.

Estreno de Familia de medianoche

Familia de medianoche se estrenará en 60 pantallas, a partir de este 6 de marzo en la República Mexicana.