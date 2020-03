Juan Soler revela que fue víctima de acoso de un empresario

El actor Juan Soler reveló una incómoda experiencia que vivió en Argentina cuando un hombre lo amenazó para acceder a sus peticiones sexuales.

Te puede interesar:

En una entrevista con el programa La última y nos vamos, de Yordi Rosado, el intérprete de 54 años contó que ha sido acosado tanto por mujeres, como por hombres en la industria del entretenimiento.

Con una mujer, relató: "estábamos trabajando y producción tuvo que tomar cartas en el asunto porque era muy difícil".

El actor también contó lo que le pasó con un empresario: “en Argentina en una agencia de modelos el dueño hizo una cena donde yo era la entrada, cena y el postre, sólo éramos él y yo, fue muy fuerte, me dijo ‘tú sabes lo que haces aquí conmigo, son los costos que hay que asumir para ser un grande en cualquier carrera’. Yo me levanté y me fui, pero me dijo ‘no vas a hacer nada en esto, yo me voy a encargar de que no seas nadie, me amenazó’”.

TE RECOMENDAMOS VER: