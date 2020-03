Karol G busca la equidad de género en la industria musical

Volver a la escena musical con un nuevo sencillo luego del éxito de Tusa, junto a Nicki Minaj, ha sido un gran reto para Karol G, que casi le cuesta su estabilidad emocional, pues a decir por la propia intérprete “es difícil competir con una misma”.

Te puede interesar:

En una entrevista con Publimetro, la colombiana adelantó que prepara un nuevo sencillo con el que se siente segura, más allá del resultado que este pudiera tener.

“A los dos meses de haber sacado Tusa y de ver el éxito tan grande que fue teniendo poco a poco, me sentí un poco frustrada y presionada por querer que mi siguiente tema fuera igual de exitoso. Con el paso del tiempo y a medida que tomo distancia, me doy cuenta que eso no es relevante. Comprendí que Tusa tiene su propio lugar y que no lo voy a poder mover de ahí. Que me abrió muchas puertas, pero ahora tengo la oportunidad de presentar algo nuevo, completamente distinto que me hace sentir segura. He dejado las dudas de lado y me siento feliz”, dijo.

La guerrera del género urbano, como se le dice en el medio, aseguró que está lista para comenzar esta nueva etapa con la que dará algunas presentaciones en México.

“Estamos de gira por Latinoamérica y para mí es un gran orgullo poder venir de nuevo sola, luego de estar en el Pepsi Center el año pasado. Me moría de nervios porque no pensé que la gente realmente pagaría un boleto por ir a verme sola. Obviamente Tusa ha empujado toda esa venta de boletería y me siento muy feliz. Este año haré dos Arenas, una en Guadalajara y otra en Monterrey, y vamos a estar en el Hellow Fest, además de dar otro show en Tijuana”.

Como mujer y exponente de uno de los géneros más masculinos de la industria, Karol G abrió su corazón y reveló que J Balvin fue de gran ayuda para poder superarse a sí misma. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, él y yo pasamos las calles cantando cuando apenas comenzábamos. Yo veía cómo él lograba éxito y cómo sus canciones eran escuchadas en Medellín y me hacía pensar qué me hacía falta para que mis canciones también fueran así de queridas. Un día él me dijo que en el momento en que dejara de verme como mujer las cosas cambiarían. Que debía verme como una cantante, como una artista y así es como he logrado todo. Creo que esto no se trata de una pelea entre hombres y mujeres, sólo sé que hay historias que se deben contar y ser escuchadas”, afirmó.

Por tanto, como representante de un género que ha sido vulnerado por la violencia, Karol consideró que el cambio debe buscarse en una misma. “Las mujeres en este momento ya tenemos las puertas abiertas. Depende de las propias mujeres verse con seguridad. En el momento en que yo entendí que debía dejar de verme como la que no escucharían, lo entendí. Ese cambio que queremos tenemos que buscarlo nosotras mismas y pensar que podemos. Esa marcha que están organizando me encantó. No es sólo una marcha, es ver lo que es un día sin nosotras”, finalizó.

TE RECOMENDAMOS VER: