Pati Chapoy se ausentará de Ventaneando y se unirá al Paro Nacional

La conductora del programa Ventaneando, Pati Chapoy, ha anunciado en sus redes sociales, su total respaldo al Paro Nacional del próximo 9 de marzo. La animadora aseguró que ese día no asistiría al canal en modo de protesta.

Andrea Legarreta vuelve a decir sí al paro feminista mientras pide respeto a los hombres La artista mexicana nuevamente dijo sí al paro feminista del lunes 9 de marzo, dando las gracias a los hombres que se suman y apoyan la acción de protesta nacional

En una publicación en su Twitter, puso a reflexionar sobre las razones por las que se ha convocado el movimiento “Un Día Sin Nosotras”. “No entiendo por qué hacen huelga”, dice un hombre en la caricatura que compartió la presentadora. Ante la pregunta una mujer le responde: “Por eso la hacemos”.

Durante la emisión del espacio de entretenimiento en TV Azteca, la periodista reiteró su posición de irse a huelga: “No iré a la oficina y sólo conducirán Pedro (Sola) y Daniel (Bisogno). Las mujeres que están detrás de cámaras decidirán si hacen o no paro. Su trabajo lo harán todos los hombres y no habrá represalias de ningún tipo”, indicó, según reseña de La Verdad Noticias.

Detalles del Paro Nacional y la marcha del 8 de marzo

Además de pronunciarse a favor del Paro Nacional, la querida conductora ha publicado detalles de la organización para la marcha del 8 de marzo.

“Por cada mujer violentada, por un México en paz. Buenos días”, escribió en un tuit difundido este jueves 5 de marzo.

https://twitter.com/ChapoyPati/status/1235538792355856384

El encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer se realizará a partir de las 2:00 de la tarde. El punto de concentración para la marcha del 8 de marzo es el Monumento a la Revolución. Recorrerá Antimonumenta, hasta llegar al Zócalo capitalino.

Asimismo, Pati compartió algunas recomendaciones importantes. El día de la manifestación hay que estar atentas en caso de ser arrestada o que arresten a alguien más.

También le puede interesar: