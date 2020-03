Sophie Turner habla sobre el "peor" look que ha llevado: "Siempre me arrepentiré"

La actriz de Game of Thrones Sophie Turner confesó que siempre se lamentará por el outfit que usó para la boda de Kit Harington y Rose Leslie en 2018.

La estrella de 24 años conversó con la revista ELLE sobre el atuendo que lució para el especial evento y aseguró que ese no era el que tenía planificado, sino que se trató de una “emergencia de moda”.

“Siempre me arrepentiré de este look. Este fue uno de mis peores looks. Tuve una emergencia de moda. Los dos vestidos realmente elegantes que elegí no me quedaban. Fue un desastre”, confesó, según reseñó Daily Mail.

Para el enlace de sus sus compañeros de reparto en la serie de HBO, la joven lució un vestido tipo blazer en un vibrante rojo, botas negras encima de la rodilla y un top también en negro. A la ceremonia asistió con su gran amiga y también protagonista del fenómeno televisivo, Maisie Williams.

Destacó que se debatía entre “las botas hasta el muslo o estos tacones bonitos, pero sentí que si solo usaba los tacones, se vería toda mi pierna, si me cubro un poco, entonces … urgh, fue un desastre. La peor elección de moda”, destacó.

El atuendo de Sophie Turner para el evento fue uno de los más llamativos en aquel momento y despertó opiniones encontradas en las redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que se veía “hermosa”, mientras para otros la ropa fue “totalmente inapropiada”.

¿Sophie Turner está en la dulce espera?

A principios de febrero, una fuente reveló en exclusiva a Just Jared que la intérprete estaba embarazada de su primer hijo con su esposo, el cantante Joe Jonas.

Aunque la pareja no se ha pronunciado al respecto, Sophie ha escogido atuendos holgados y con muchas capas para sus últimas salidas, aparentemente para esconder el crecimiento de su vientre.

"La pareja mantiene las cosas muy en silencio, pero sus amigos y familiares están súper emocionados por ellos", develó una fuente al medio. Asimismo, otro informante destacó: "Sophie ha estado decididamente eligiendo trajes para usar dentro y fuera de la alfombra para acomodar su cuerpo cambiante".