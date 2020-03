Conoce a la otra familia de Aislinn Derbez

View this post on Instagram

Mi papá (como nos veíamos poco) tenía una obsesión por aprovechar los días juntos haciendo actividades extravagantes, extremas, raras y sobretodo peligrosas… Mi papá (a diferencia de muchos padres de familia) no le tenía miedo a nada, al contrario, tenía una seguridad y certeza envidiable de que sus hijos no íbamos a morir a pesar de todo lo que nos pusiera a hacer 🤔. Así que gracias papá. Porque a pesar de que me regresabas a mi casa como Rambo (y mi madre te quería asesinar), tengo guardadas en el alma las experiencias más divertidas de las cuales nos seguiremos riendo y recordando hasta la tumba. Finalmente eso es lo que más importa en esta vida no? Feliz Cumpleaños pa… te amo profundamente😍🎈 Aquí les dejo unas fotos de cuando me llevó a Europa por 1era vez cuando cumplí 15 años y estaba descubriendo sus cualidades de fotógrafo y me hacía shootings artísticos como el de la 3era foto 😍