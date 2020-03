“Bloodshot es un filme extraordinario que propone un superhéroe tecnológico”, Vin Diesel

Las calles de Nueva York enseñaron a Vin Diesel a luchar por sus sueños y ahora, a golpe de ciencia ficción, conquista el mundo del celuloide con Bloodshot, un filme donde la tecnología roba la humanidad a los protagonistas. Bajo la dirección de David S. F. Wilson, el filme que es la primera entrega del universo Valiant, una compañía de cómics que compite con DC y Marvel con su universo de superhéroes. Diesel se convierte en Ray Garrison, un ex soldado norteamericano a quien han borrado su memoria para convertirlo en un arma asesina. Sus poderes surgen de una nanotecnología que habita en su sangre y le permite regenerarse constantemente.

¿Qué destacarías de tu superhéroe?

— Su lucha interna por mantener su humanidad. A pesar de la nanotecnología que le han implantado y su nueva realidad como un hombre con superpoderes, él intenta salvaguardar sus emociones. Es un filme de superhéroes, pero también es una narración donde hay espacio para hablar de temas como el estrés postraumático. Creo que el guión fue uno de los más interesantes que he leído en mi carrera porque hay giros sorprendentes e inesperados dentro de la historia. Bloodshot es un filme extraordinario que propone un superhéroe tecnológico.

Bloodshot se ha convertido en una de las novelas gráficas de más éxito en el milenio.

— Sí. La razón por la que Bloodshot ha sido tan popular responde a la evolución del personaje. Es un ser humano extraordinario que se convierte en un superhéroe. Es un tipo ordinario que por situaciones extraordinarias se convierte en un personaje sorprendente. Los superhéroes han evolucionado y el protagonista de Bloodshot emplea la tecnología para convertirse en una máquina de matar. La idea es manipularlo y convertirlo en un superhumano.

Has hecho carrera gracias a las películas de acción.

— A mí me gusta rodar escenas de acción porque es lo que le gusta al público, pero en todas mis películas hay corazón, hay emoción, hay una comunidad que se convierte en la familia de los personajes. Creo que es importante dejar una huella dentro de las franquicias.

¿Es Bloodshot una nueva franquicia para ti?

— Bloodshot puede convertirse en una nueva franquicia, no lo sabemos todavía. Tampoco sabíamos que Fast and Furious iba a convertirse en una mega saga. Me siento muy orgulloso de esa franquicia porque la audiencia recibe cada película con ansiedad, esperando cada capítulo.

El género de acción te ha brindado grandes éxitos y terribles fracasos…

— No creo que haya que culpar al género en sí. Yo he tenido mucha suerte como actor. He podido trabajar con directores como Sidney Lumet y ese tipo de oportunidades tienen más importancia que si una cinta de acción funciona o no en la taquilla.

¿Alguna vez has tenido problemas de confianza?

— Soy neoyorquino y actor, siempre tengo problemas de confianza. Soy un hombre honesto. Yo confió en mi familia, en mis amigos y en mi instinto. Mi confianza depende mucho de mi intuición, pero a veces no es suficiente.



¿Crees que tienes tendencia a interpretar personajes solitarios?

— Me gusta la soledad. No me considero una persona antisocial, pero no estoy cómodo cuando me veo rodeado de gente.

Se ha dicho que eres un adicto al trabajo, sin embargo, ahora te tomas mucho tiempo entre una película y otra.

— Se habla de mí sin saber mucho de mi vida. La crítica unas veces te alaba y otras veces te destruye. Confío en mi talento, esa es una de mis mejores cualidades. Empecé a actuar cuando tenía 7 años y me llevó 20 conseguir mis sueños. En mi adolescencia, me pasaba el tiempo diciendo que era actor cuando trabajaba como vendedor telefónico. No eres actor hasta que no pisas un teatro o el rodaje de una película.

Tras el éxito de Fast and Furious, Hollywood te convirtió en la gran estrella de acción.

— La fama es una espada de dos filos. Cuanto más éxito tiene tu película, más famoso eres. Aunque, cuanto más famoso eres, más grande es la caída. No creo que mucha gente me haya seguido desde que empecé, para la mayoría del público soy una estrella que surgió con Fast and Furious. Sin embargo, nadie puede negarme porque, para hacerme un hueco en esta industria he dirigido y he producido con mucho éxito.

¿Usas doble en las escenas de acción?

— Yo ruedo las que puedo, pero siempre hay un doble. Cada uno debe conocer sus límites. Ya llevo 10 películas de Fast and Furious y soy lo suficientemente responsable como para saber qué puedo y qué no puedo hacer.

¿Por qué rodar estas películas?

— Tengo un par de problemas. Uno es que la gente suele olvidarse que soy actor. Creen que en realidad soy capaz de rodar escenas peligrosas. Cuando me dicen: ‘Hey Vin, tú puedes hacer esto’. Me da vergüenza responder: ‘No, es muy peligroso’ y terminó haciendo lo que en realidad no quiero.

