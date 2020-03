Conductora de TV Azteca explicó por qué decidió trabajar durante el paro de mujeres

La conductora de Hechos AM, Vaitiare Mateos, fue una de las trabajadoras que no se sumó al paro de mujeres este lunes 9 de marzo contra la violencia de género en México y decidió explicar por qué no suspendió sus actividades, como sí lo hicieron otras compañeras del medio.

Vestida de morado y con un contundente mensaje, la presentadora de TV Azteca aseguró en su alocución que parte de su motivación para acudir a su jornada laboral era porque no quería “callar” ni “desaparecer”.

“Vine a trabajar porque he luchado mucho para llegar adonde estoy, porque nadie me ha regalado nada. Porque como muchas mujeres, he luchado para que mi voz se escuche. Estoy aquí porque vengo a exigir justicia, para las que hoy ya no pueden hacerlo porque su voz fue silenciada”, expresó.

Porque es importante dar una explicación y que conozcan los motivos por los cuales tomé la difícil decisión de presentarme a trabajar hoy #9M

Les dejo este mensaje… https://t.co/rTqDDeLtz2 — Vaitiare Mateos Bear (@vaitiaremateos) March 9, 2020

Mateos, quien también conduce en Adn40, destacó que asistió a sus tareas “por las 10 mujeres que son asesinadas todos los días en nuestro país solamente porque son mujeres; por las acusadas, acosadas, violadas, quienes han sido golpeadas, denigradas o vulneradas en cualquier sentido”.

“Estoy aquí para gritarle al mundo que reclamamos igualdad de derechos, porque me merezco que me paguen igual por el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y la misma preparación que tienen mis compañeros hombres”, dijo.

Asimismo, sostuvo que desde su “trinchera” peleará “todos los días, no solamente el 8 y 9 de marzo (…) y voy a hacerlo con esta herramienta que tengo a la mano: es mi trabajo, es mi voz”.

“Hoy quise venir a trabajar, porque quiero ser la mujer que hable del poder de las mujeres, tomé la difícil decisión de presentarme a trabajar porque no me quiero callar, no quiero desaparecer. Vine a reclamar justicia, el principal valor que me ha inculcado mi madre. Estoy aquí para exigir que ninguna voz de ninguna mujer vuelva a ser silenciada: Ni una más”, sentenció.

Reacciones a la decisión de Vaitiares Mateos de no unirse al paro de mujeres

Los argumentos de la periodista, que fueron divulgados en su cuenta oficial en Twitter, despertaron opiniones dividas entre los usuarios de la red social.

“Que mal que las de @HechosAM no hayan sido solidarias y no hayan entendido el paro”, “No expliques, lo enredas más. Eso fue una puñalada en la espalda” y “Se terminó la solidaridad, era necesario el apoyo y lejos de eso, prefirió ignorar e ir a trabajar”, fueron algunas críticas que recibió por no sumarse al paro de mujeres.

Por otro lado, hubo quienes la reconocieron por ir a su trabajo a pesar del rechazo al que se enfrentaría.

Nunca retuiteo los comentarios que me escriben a través de redes sociales, mucho menos los positivos… (es como si yo solita me echara porras y me da pena)

Hoy tenía miedo de las reacciones en redes… Por eso voy a agradecer a quien comparta mi forma de pensar. #NiUnaMas — Vaitiare Mateos Bear (@vaitiaremateos) March 9, 2020

“¡Aplaudo tu valentía! Sin embargo opino que no hay motivo de explicar tu decisión, la decisión que tomemos es solo nuestra”, le escribió un seguidor.

Otro destacó: “Se llama libertad y tú decidiste cómo manifestarte”. Mientras, un tercero le expresó: “Yo opino que no hubieras ido hoy para que valoren tu esfuerzo y todo lo demás todos los días lo puedes hacer…”.