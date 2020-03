Las fotos de Jason Momoa más sexy que nunca como un “baywatch”

El actor estadounidense Jason Momoa no saltó a la fama y consiguió el papel de “Aquaman” de la noche a la mañana. Antes, tuvo una trayectoria en la pantalla grande (y en las aguas) que lo hizo el mejor candidato para este personaje.

Recientemente, se dio a conocer que el actor se inició en el cine siendo en la afamada serie “Baywatch”. Durante 12 años, la trama se hizo popular en la pantalla chica por los esculturales cuerpos de sus actores.

In case y’all were shocked when Jason Momoa shaved off his beard, here’s young Jason Momoa on Baywatch. I’ve never forgotten. 👀 pic.twitter.com/kxISDATgln

— Nancy Wang Yuen (@nancywyuen) April 20, 2019