Muere el actor que dio vida al sacerdote en El exorcista

Max von Sydow, un actor conocido entre los seguidores del cine independiente por su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y por los cinéfilos del mundo como el sacerdote en el clásico del terror “The Exorcist” (“El exorcista”), falleció. Tenía 90 años.

Su agente, Jean Diamond, dijo el lunes que von Sydow _ quien nació en Suecia pero se hizo ciudadano francés en 2002 _ murió el domingo en Francia.

"Con el corazón roto y una tristeza infinita tenemos el dolor extremo de anunciar la partida de Max von Sydow”, dijo Diamond.

Desde que debutó en la pantalla en 1949, en la película sueca "Only a Mother" (“Solo una madre”), von Sydow apareció en cerca de 200 producciones de cine y televisión, y se mantuvo activo hasta los últimos años. Recibió dos nominaciones a los premios Oscar — a mejor actor en 1988 por su apasionante interpretación de un granjero pobre en "Pelle the Conqueror” (“Pelle el conquistador”), y a mejor actor de reparto en 2012 por su papel de un mudo en “Extremely Loud & Incredibly Close” (“Tan fuerte y tan cerca”). Más recientemente, fue postulado a un Emmy por su trabajo como el Cuervo de Tres Ojos en la serie de HBO “Game of Thrones”.

Von Sydow fue un pilar en casi una docena de clásicos angustiosos de Bergman, entre ellas “Wild Strawberries” (“Las fresas silvestres”), “Shame” (“Vergüenza”) y "The Seventh Seal" (“El séptimo sello”) de 1957, en la que apareció en una de las escenas más memorables de la filmografía del director como el caballero medieval que juega un juego de ajedrez contra la Parca.

