Billie Eilish expone su cuerpo por primera vez para enviar contundente mensaje

Billie Eilish se quitó la holgada blusa que suele lucir hasta quedar en ropa interior para protestar contra quienes critican su cuerpo y promueven el “body shaming”, o humillación corporal.

La ganadora del Grammy se desvistió para un video proyectado este lunes 9 de marzo durante un interludio en el primer concierto de su gira mundial Where Do We Go en Miami. En el clip, la joven expone parte de su torso por primera vez ante el público mientras pronunciaba un contundente discurso sobre la imagen corporal.

"Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian”, se le escucha decir a la intérprete de 18 años con un instrumental de fondo.

.@BillieEilish showed off her body in visuals during an interlude at her concert in Miami. pic.twitter.com/zhj3lHNH4b — Pop Crave (@PopCrave) March 10, 2020

Asimismo, mientras se despoja de la prenda, se le escucha inquirir: "¿Te gustaría que fuera más pequeña?" y otras serie de preguntas como: "¿Quieres que esté callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?”.

"Si llevo algo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una chica fácil. Aunque nunca has visto mi cuerpo, sigues juzgándolo y juzgándome por él. ¿Por qué?", cuestionó la joven que se deja ver solo con un sujetador negro.

Al final del video, la cantante de Bad guy expresa una última interrogante luego de sumergirse en un líquido oscuro: "¿Mi valor se basa solo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?".

Fanáticos de Billie Eilish aplauden su mensaje

La singular embestida de Billie contra sus detractores fue divulgada por los asistentes del concierto en redes sociales, donde el acontecimiento alborotó a los usuarios que no se reservaron sus opiniones.

“Esto fue tan poderoso que ni siquiera puedo comenzar a describirlo”, “He visto esto un millón de veces y lloro cada vez” y “¡Ella es tan valiente! Me encanta esto”, fueron algunas reacciones de sus fans.

this moment will go down in the music's story, BILLIE IS SO ICONIC pic.twitter.com/aaHu0mFtmF — juan (@watchmyxanny) March 10, 2020

Asimismo, los haters tampoco tardaron en arremeter contra la artista por descubrir su cuerpo, pero sus seguidores la defendieron y pidieron prestar atención a sus palabras.

“Por favor, solo por una vez escucha lo que tiene que decir”, “Lee y escucha su discurso, por favor, no es solo ella mostrando su cuerpo” y “El hecho de que la gente se esté volviendo loca porque mostrara su cuerpo demuestra lo sobresexualizadas que están las mujeres en la industria del entretenimiento. Ellos lo esperan”, son algunos comentarios que responden a las críticas.