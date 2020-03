Andrea Legarreta confiesa que no usa TikTok porque sus hijas se lo pidieron

La red social TikTok está causando furor y cada día son más los famosos que se suman a esta, pero si hay alguien que no presumirá sus pasos de baile en esta plataforma es Andrea Legarreta, quien reveló durante el programa de televisión Hoy que sus hijas se lo prohibieron.

Luego de informar sobre el reto viral que Itatí Cantoral realizó junto a su hija en la popular aplicación, la conductora compartió que ella no publica ningún contenido porque Mía y Nina le rogaron que no la usara.

“Mis hijas me dicen ‘mamá, por favor, tú no; si te encargo que tú no’ y yo les contesto ‘no, no te preocupes”, confesó este martes 10 de marzo.

Andrea Legarreta tiene experiencia en TikTok

Aunque parece que la presentadora de 48 años atenderá las suplicas de sus hijas por el momento, durante la emisión también develó que ella sí ha usado la app en el pasado y destacó que aún conserva los clips que creó cuando TikTok se llamaba Musical.ly.

“Tengo ahí como cuatro (videos) porque hace mucho esta cuenta se llamaba Musical.ly, entonces lo abrimos y hacíamos videos. O sea tú ves los videos que yo tengo y son de ellas chiquititas y entonces me dijeron ‘por favor tú no, en serio, no”, contó entre risas.

Ante las confesiones, la también host Galilea Montijo pidió a Andrea que le dijera a las adolescentes que “no se avergüencen de su tía ‘La Gali”, pues ella sí ha subido algunos audiovisuales.

Cantoral, por su parte, reveló en su entrevista al matutino que unirse a esta moda le ha servido para compartir con su hija María.

“Si no puedo sacar a mi hijos de las redes sociales, pues entonces me uno con mi hija. Comparto un momento con ella, en vez de estar satanizando, porque entre más prohíbes, más quieren”, expresó la actriz.