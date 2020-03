Benito Cerati atrae con su propio estilo musical

El músico lle­ga con su banda Zero Kill al Vive Latino CDMX y en el Bretón (GDL).

El cantante de 26 años, que es antropó­logo y músico, señaló que el lugar de su padre en la música na­die lo podrá llenar

Admitió que México se convir­tió en su amor impo­sible y celebra que haya gente dispuesta a escuchar

Benito Cerati ya está en Méxi­co con su banda Zero Kill, que tendrá algunas presentaciones en México; además participa­rá en vivo dentro de Gracias Totales de Soda Stereo sólo en el Foro Sol y el resto en video, como fue este martes en el Audito­rio Telmex, en Guadalajara.

El músico compartió las influen­cias a lo largo de su carrera, el nuevo disco que está por lan­zar con su banda, pero sobre todo de esos proyectos que le han pedido para hacer cosas en nombre de Gustavo Cerati.

“Estuvimos girando por varios lugares y vamos a ter­minar con una gran gira por México. Vamos a estar en el Vive Latino y en un bar de Guadalajara, donde creemos será más íntimo, porque me gusta mirar los rostros”, com­partió Benito Cerati.

Zero Kill es el proyecto mu­sical del artista argentino que se presenta en formato banda junto a los músicos Alfredo García Tau en guitarras, Clara Rodríguez en bajo, Pedro Bul­gakov en batería y Diego Ko­renwaser en teclados.

“Quizás presentaremos te­mas nuevos y nos animemos a tocarlos (risas). Estamos ter­minando lo que sería la presen­tación de nuestro tercer disco. Somos mucho de experimentar y eso se nota en nuestro so­nido. Soy muy inquieto, todo el tiempo en mi vida en gene­ral yo no me quedo en ningún lugar, ni en cuanto lo social o ideológico. Soy una especie de coleccionista en el sentido de que me meto a muchos luga­res y luego salgo con lo que me sirvió de eso. A veces experi­mento con un género por mis inquietudes, eso marca mucho mi vida, en la forma de experi­mentar”.

Benito añadió: “Soy un mú­sico que le gusta investigar y experimentar incluso con vi­vencias, escuchando las ten­dencias, la música vieja y eso se comienza a armar en una licuadora”.

México fue su amor imposible

Benito Cerati reveló que México fue su amor imposible por mucho tiempo.

“Lo fue toda mi vida hasta que fui, y se convirtió en esos amores imposibles que tienen una ventana de posibilidades. Siempre hay gente dispuesta a escuchar que es muy difícil lo­grar eso en estos días”.

Confesiones en el tema de su padre Gustavo Cerati

“No me sumaré a todas las fechas de Gracias Totales de Soda Stereo. Mis razones son personales, sólo en un par estaré. Ellos tiene el derecho de tocar los temas y, en lo particular, acepté estar ahí por la cuestión de un homenaje o recuerdo a quien fue mi viejo”. “En comparación con mi padre, yo tengo una personalidad muy tímida. La verdad, no estoy para reemplazar a figuras que existieron, no lo haría con mi papá. No me corresponde llenar ese lugar”.

Conciertos en México

Zero Kill: 11 de marzo a las 22:00 ho­ras en el Centro Cultural Bretón (GDL) y 15 de marzo en el Vive Latino (CDMX); además de Tlaxcala y Tapachula.

Gracias Totales Soda Stereo: 12 de marzo en el Foro Sol CDMX (vivo).