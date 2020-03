Eduardo Yáñez envía fuerte mensaje a quienes lo critican por engordar

Tras haber desatado todo tipo de críticas por estar “pasadito de peso”, el actor Eduardo Yáñez se pronunció sobre su aumento de libras y envió un fuerte mensaje.

Eduardo Yáñez reaparece en televisión y es criticado por lucir hinchado El actor fue acusado por lucir con sobrepeso

El artista recibió señalamientos por su evidente gordura luego de haber aparecido en el programa “Hoy”. Las redes sociales se llenaron de mensajes en contra de su apariencia. “¿Qué le pasó? Se infló ¿Será que está enfermo?” fue uno de los cientos de comentarios que se generaron.

Sin embargo, Yáñez declaró al diario Reforma que su aumento de peso se debió a un tratamiento médico incorrecto. A la vez, se quejó de ser señalado por su obesidad en su propio país.

"Es muy chistoso, porque en Estados Unidos cuando alguien engorda, lo aplauden y aquí nos critican", reseñó Univisión. Luego, el protagonista de la serie “Sin miedo a la verdad” dijo sin saberlo ingirió un medicamento que contenía cortisona, una hormona que suela provocar aumento de peso.

Los kilos de más de Eduardo Yáñez se deben a un medicamento

"Estaba pasando por un momento muy difícil de dolor en la espalda y me automediqué (…) Yo no sabía que eso tenía cortisona y me hinché un poco, cuando me di cuenta, lo dejé de tomar", aseveró a la prensa.

En un momento, algunos pensaron que el actor pudo estar pasando por una crisis de depresión puesto que el pasado 23 de febrero anunció la muerte de su madre.

No obstante, sostuvo que todo se debía al problema en su espalda producto de la edad y de sus papeles en novelas y series de acción.

“El fútbol americano, las caídas de los caballos, las escenas de acción, toda actividad que te perjudique va sumando a través de los años", detalló.

