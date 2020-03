Fabiola Campomanes: a las mujeres nos enseñaron a callarnos

Fabiola Campomanes iniciará este mes la filmación de la segunda tem­porada de la serie El juego de las llaves por Amazon

Además, lanza su podcast Adicta, el cual fue creado después de vivir una situación adversa de violencia junto a la psicóloga Fabiola Anaya.

Después del episodio de vio­lencia que vivió con su ex pa­reja, Jonathan Islas, la actriz Fabiola Campomanes habló cómo ha sido el proceso de re­cuperación y aprendizaje, que la motivó a realizar el podcast Adicta, una emisión que bus­ca ayudar a mujeres.

La actriz mexicana señaló que debe generar cambios en este tipo de temas.

“Estoy contenta con este proyecto del podcast, que fue creado para transmitir lo que estaba viviendo y de alguna manera siento que muchas mujeres han vivido. He aprendido mucho, no sólo de conocer nuestros derechos, sino qué pasa con nuestras emociones, porque nos relacionamos mal, tanto los hombres como mujeres; además del por qué nos ha afectado tanto este patriarcado y este machismo”, planteó Fabiola Campomanes.

Estuvo acompañada en todo momento por su psicóloga Fabiola Anaya, quien comparte la visión psicológica del comportamiento humano, así como de transformar adversidades en aprendizajes para fomentar la resiliencia.

“Es el primer proyecto en mi vida en el que realmente estoy prestando un servicio, donde estoy acompañada de mi psicóloga, quien es experta en estos temas. De alguna manera me pongo ahí muy vulnerable, pero muy humana. Revelo lo que viví y cómo me sentía”.





Fabiola Campomanes seña­ló que aún falta mucho por ha­cer en el tema de las mujeres.

“Nos enseñaron a callarnos, a no decir o expresar. Hay que aprender a decir cuando nos sentimos mal, porque muchas veces lo que acaba con una víctima es la vergüenza, que es una de las emociones más nocivas del ser humano, ya sea porque vives una situación de violencia física o sexual, son emociones muy tóxicas. Nos han enseñado a callar tanto y a demostrar que todo está bien en nuestras vidas, es algo en lo que debemos reeducar­nos para poder relacionarnos de una manera más sana, no solamente como de pareja, sino también en el ambiente laboral”.

La actriz aclaró que no se siente capaz de opinar sobre los cambios que hay en el país referentes a la violencia de gé­nero.

“Creo que uno sólo no pue­de cambiar el mundo, pero sí el entorno y cómo estás rela­cionándote. Es un trabajo de consciencia, tanto de hom­bres y mujeres, de quitarnos falsas creencias de este amor romántico, por ejemplo de­cir: ‘si no me cela, no me quie­re’. Hemos sido educadas para minimizar situaciones de vio­lencia, y creo que los hom­bres tendrían que pedir ayu­da para poder relacionarse de una mejor manera. Lo que nos demuestran las cifras y las si­tuaciones que vemos a diario en las noticias son alarman­tes, no son de que están fre­nándose o disminuyendo los casos de violencia contra las mujeres; sería importante no normalizar esos casos”, con­cluyó.

Cine y conferencias

Fabiola Campomanes seguirá con los podscast, incluso los llevará a los escenarios.

“Empiezo una confe­rencia, todavía no pue­do hablar mucho del tema, pero son tipos de charlas donde compar­timos distintas actrices y celebridades cosas de nuestras vidas; al mismo tiempo, estoy armando otra conferencia que tie­ne que ver con violen­cia; además de crecer el podcast, de hacerlos dos veces a la semana. Tam­bién empiezo la segunda temporada de El juego de las llaves para marzo”.

Antecedente

En 2019 denunció Fabiola Campomanes a su ex pareja Jonathan Islas ante el Ministerio Público por violencia de género.