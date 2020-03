Joaquín Cosío afirma que la narrativa del narco ya se está agotando en la pantalla

Proyectos. El actor mexicano filmó du­rante cuatro meses la cinta The suicide squad, que se estre­nará en 2021.

Listo. Estrenará la cinta Monstruosa­mente solo en el FICG, donde hace la voz del personaje animado de Moncho.

Preocupación. Habló de la crisis en la tele­visión, de la urgencia de contenidos en la pantalla y de cómo está mal administra­da la cultura

Joaquín Cosío estuvo en Gua­dalajara para grabar la voz del personaje Moncho de la pelí­cula Monstruosamente solo, del director Enrique Cruz. El filme se estrenará en el Festival In­ternacional de Cine de Guada­lajara (FICG) que se realizará del 20 al 27 de marzo.

El nayarita sigue muy acti­vo en la actuación, sobre todo, dentro del cine, donde ha en­contrado en el doblaje un es­pacio para divertirse.

“Es otro divertimento, yo soy una persona muy afortu­nada. Cuando empecé a ser teatro desde muy joven, me di cuenta que mi trabajo era divertir —en el mejor sentido de la palabra—, por lo tanto lo que hago me entretiene y di­vierte, porque me provoca un gran placer y un estímulo para mi vida diaria. Hice teatro y siempre pensé que iba a ser ac­tor teatral, de pronto se atravie­sa el cine, luego la televisión y de pronto aparece el doblaje; si bien es cierto son disciplinas complejas, la columna verte­bral es la misma… una especie de juego. Hacer voces es lo más fascinante, en el que descubro que no había que hacer tonos, sino encontrar una naturali­dad que te permite construir algo animado”.



Al preguntarle a Joaquín Co­sío si le gusta el desarrollo de la industria del cine y la televi­sión en México respondió:

“Me gusta, es inacabable el mundo de la ficción, porque está creciendo y desarrollando de una manera abrumadora. Todo mundo está produciendo y en búsqueda de contenidos. Están urgidos de encontrar contenidos por el ritmo acele­rado y la mayor competencia. Es un buen momento para la industria y me parece que se está descubriendo qué decir. Por un lado, la veta narrativa del narcotráfico ya se está ago­tando, aparecen nuevas histo­rias, eso me parece genial por­que hay una renovación, un movimiento y un cambio”.

El actor mexicano confesó que la televisión y el doblaje lo relaja, mientras que el teatro le genera cierta presión.

“La televisión y doblaje te da la posibilidad de cortar y te da más un rango de juego. En el teatro no hay manera, soy un actor que cuando hace teatro lo vive intensamente, porque después de la tercera llamada no hay marcha atrás”.

El actor ha pasado de perso­najes como El Cochiloco, en la cinta El infierno, a filmes de co­medias, superhéroes, agentes secretos o animación como Klaus, producción de Netflix.

“Mi trabajo es muy diverti­do, de alguna manera te per­mite no lastimarte cuando haces drama o algo de acción. Me ha tocado hacer historias terribles, donde muchas veces tienen que ver con muertes de mis hijos en una historia de fic­ción, pero sales indemne por­que nunca paras de jugar”.



Publicidad



Alza la voz por la política cultural

Por último declaró que no está de acuerdo en cómo se lle­va la política cultural del país.

“La cultura está dramática­mente mal administrada. Creo que los recursos están mal ad­ministrados, que hay recortes presupuestales violentos y hay restricciones bárbaras. Pare­ciera que hay una persecución contra el talento y la creativi­dad. Si yo pudiera cambiar eso lo cambiaría, y a uno que otro funcionario del área cultural”.

A detalle

Doblaje. Con varios trabajos confirmó que disfruta hacer estos proyectos.

“Que me hayan invitado a hacer la voz del hombre araña en un papel pequeñito hace dos años, me permite decir que ya soy un actor cuya voz ya está en una película que ganó un Óscar como fue Spider-man: un nuevo universo. Ahora con Moncho, me gustó porque es muy entrañable”.

Hollywood. Con varias cintas en grandes blockbusters en Estados Unidos, el actor estrenará The Suicide Squad en 2021.

“Filmé cuatro meses con actores como Margot Robbie, Idris Elba, entre otros. El cine lo hace el dinero pero las experien­cias son similares. Lo importante es que en este tipo de producciones Hollywood está fuera del set, sólo hay actores profesionales”.

Jalisco. Monstruosa­mente solo se estrenará en el FICG con Eréndira Ibarra, Andrés Montiel, Camila Selser, Pablo Abitia, Santiago Zenteno y la participación especial de Joaquín Cosío como la voz de Moncho.