Lucero comparte fotos inéditas del inicio de su carrera y enamora a sus fans

La cantante más querida por el público mexicano, Lucero, publicó este domingo dos imágenes de su infancia con las que sus fans quedaron derretidos de amor.

Lucero promete revelar anécdotas de su vida profesional que nadie conoce con motivo de sus 40 años de trayectoria musical La cantante mexicana quiere recompensar la fidelidad de su público y por ello prepara una sorpresa en la que revelará detalles inéditos de su vida profesional a través de videos

Mientras otras artistas estaban concentradas en publicar información asociada a la marcha de las mujeres y luego al paro nacional, Lucero estaba desempolvando el baúl de los recuerdos. Así fue como encontró varias fotos de sus inicios en el mundo del espectáculo.

“Miren la foto que me encontré! Tengo que contarles tantas cosas bonitas, recuerdos e historias en #Lucero40Aniversario que estoy preparándoles un proyecto increíble. Qué creen que sea?”, escribió la artista en una primera publicación.

Allí vemos a Lucero cuando tenía 10 años y comenzaba su trayectoria musical. Fue en 1980 cuando la intérprete se estrenó con los programas “Alegrías de mediodía” y “Chiquilladas” en el canal Televisa.

Luego a los 13 años, grabó su primer disco “Te prometo” con el que conquistó a la audiencia mexicana con su voz, carisma y talento.

Lucero revive a "Chispita"

En su cuenta Instagram, compartió otro momento de su adolescencia, por lo que dedicó unas emotivas palabras a la “Lucerito” de entonces.

“Hoy agradezco a aquella Lucerito que soñó con hacer solo una telenovela y ahora está por vivir el concierto de celebración de su #Lucero40Aniversario en el Auditorio Nacional el 6 de junio. GRACIAS a todos y cada uno de ustedes por estar siempre mis [email protected]”, expresó la cantante.

Esa primera telenovela fue la adaptación de la versión argentina “Andrea Celeste” que en México se tituló “Chispita”. Allí compartió escenas con Enrique Lizalde y Angélica Aragón.

Sus seguidores le enviaron mensajes de amor como “Coqueta, me gusta tu mirada de coqueta, me gusta cuando vas en bicicleta… inevitablemente me acordé de la película”, “Que lindaaaaa!!!!” y “Tan bonita, me encantó la película de coqueta, me encantó”.

Desde hace un par de meses, Lucero se está preparando para la celebración de sus 40 años de carrera. Para ello, ofrecerá un concierto como lo indicó en sus redes sociales en el que podremos transitar por todos sus años de exitosa vida artística.

