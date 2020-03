Inés Gómez Mont habla sobre el engaño de su ex: "Me fue infiel con una amiga"

Inés Gómez Mont se abrió como nunca antes sobre los motivos que la llevaron a divorciarse de su exesposo y padre de cuatro de sus hijos, Javier Díaz.

La pareja inició su relación cuando eran adolescentes y se lanzaron al agua en 2008. El romance marchó bien y tuvieron a su hija Inesita al año siguiente; sin embargo, cuando quedó embarazada de trillizos la relación comenzó a enfrentar fuertes desavenencias.

Ahora, la presentadora contó durante una entrevista con Mónica Noguera la actitud que tomó su exmarido con la llegada de los triates y reveló que el empresario le fue infiel con una amiga, lo que terminó que quebrar la estropeada relación.

"Me fue infiel con una amiga mía de Monterrey, que convivíamos las dos parejas, y hubo un cruce de amor, y cuando le descubro esas fotos en el celular, porque justamente fue en diciembre, le dije: 'ya no quiero nada, ahora sí me quiero divorciar", relató para el programa De primera mano.

Inés Gómez Mont sobre el convenio de divorcio: "Me porte bien decente"

La presentadora, que pasó más de la mitad de su embarazo en cama debido a que era de alto riesgo, no solo tuvo que enfrentar el nacimiento prematuro de los niños y sus problemas de salud, sino también los conflictos maritales.

"El cansancio que era para mí todo este proceso de sacar a mis hijos adelante y ver a un señor en la fiesta y subiendo fotos en sus redes sociales, con botellas y con shots de tequila. Me daban ganas de matarlo", relató.

Asimismo, aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio, pero ahora se atreve a hablar para dejar las cosas claras.

Igualmente, dijo que pidió ayuda a su papá para firmar un convenio de divorcio con el que Díaz estuvo de acuerdo, luego de pasar más de seis meses separados.

"No sabes qué convenio de divorcio tan bonito le regale, porque mira que una mujer despechada, porque al final del día estás dolida porque te engañaron, porque el ego, por lo que tú quieras, porque además te sientes traicionada no nada más por él sino por tu amiga. La verdad me porte bien decente", sentenció.