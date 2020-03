Victoria Ruffo rompe el silencio y confiesa si aceptaría o no disculpas de Eugenio Derbez

Ver esta publicación en Instagram

¡Eugenio Derbez reveló en exclusiva que está abierto a limar asperezas con Victoria Ruffo! #Ventaneando 📺

Una publicación compartida de Ventaneando (@ventaneandouno) el 9 Mar, 2020 a las 11:01 PDT

"Sí, yo estoy abierto, siempre he estado abierto, lo que pasa es que hay muchas cosas que pesan del pasado y ha sido complicado. Imagínate no ver a mi hijo en no sé cuántos años, eso me duele hasta lo más profundo, no se vale", manifestó el actor y director de cine.

"Luego la gente se ofende por cosas que uno ni se imagina, en una de esas le tengo que pedir una disculpa, con mucho gusto lo haría (…)", señaló.

Hacen enojar a Victoria Ruffo en ‘Hoy’ y ella abandona el programa La actriz se enojó tanto que prefirió abandonar el programa

Te recomendamos en video: