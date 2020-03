Mira las decisiones de moda con las que Bad Bunny se impuso como ícono fashion

Bad Bunny no solo ha logrado dominar la música con una apuesta auténtica y una personalidad irreverente, también se ha impuesto como un ícono de la moda con sus outfits excéntricos y despreocupados.

El puertorriqueño ha captado la atención de los fashionistas desde su debut en 2017 y se ha convertido en todo un embajador del estilo “dorky chic”, con el que da de qué hablar con cada con cada aparición pública.

Aunque como todo artista ha evolucionado su apariencia, el reguetonero sigue sus propias reglas de la moda y permanece fiel al gusto que lo ha consagrado.

Te presentamos algunas de las decisiones con las que “El conejo malo” alcanzó el estatus de modelo fashion a seguir.

Overoles, trajes y colores

Los overoles son una de las piezas predilectas del cantante de 26 años; los ha llevado en diversas ocasiones y ha arrancado suspiros. Un ejemplo fue en 2018, cuando vistió uno de la marca Tommy Hilfiger sin llevar camisa para el video del “Cuál es tu plan”.

Sobre esa propuesta, que completó con gafas sin montura de Roberi y Fraud y auriculares felpudos, la revista Vogue describió que se veía “lujoso, confiado e incluso sexy”.

Igualmente, según la publicación, llevó un overol con un cruce en la espalda para el clip de “Como soy” y uno a rayas en el audiovisual de “Mía”.

Asimismo, ha destacado en los trajes. Uno de sus más célebres es el morado con estampado floral brillante de los Billboard Latin Music Awards del 2018.

Por otro lado, la ropa holgada, colorida, en tonos neones y con diferentes texturas y estampados son de sus favoritas. Al igual que los grandes abrigos y chalecos.

Uno de sus mejores conjuntos con colores fue el traje Louis Vuitton para el Festival Coachella el año pasado.

Las gafas son indispensables

Las gafas son parte de su imagen y casi un sello personal. Bad Bunny tiene una colección casi infinita con diferentes marcos, tamaños, colores y hasta luces. En ninguna ocasión esta estrella deja atrás un par de lentes para completar sus atuendos.

“Mi estilo influencia lo que es mi música y todo lo que me rodea. Me encanta usar gafas de sol desde chiquito (…) dentro de mi casa y hasta de noche”, apuntó durante una entrevista a Billboard.

Pantalones cortos para toda ocasión

Igualmente, el boricua no teme lucir sus largas piernas en shorts y en varias oportunidades lo ha demostrado. Los usó para el video de “Estamos bien” y los presumió en un juego de baloncesto de Miami Heat cuando los combinó una franela rosada, medias y chanclas.

En los Latin Grammy del año pasado vistió unos a cuadros y en el Festival de Viña del Mar optó por unos en rosado.

Accesorios únicos

El intérprete de “Callaita” ha llamado la atención con algunas excentricidades y agregando elementos diferenciadores a las prendas que usa.

En los American Music Awards de 2018 llevó un ojo en su frente y una camisa con calaveras en llamas.

“El ojo representa muchas cosas: poder, confiar en ti mismo, poder ver cosas que los demás no ven (…), tanto en el mundo como en ti mismo”, señaló a Billboard.

Mientras, a los Latin Grammy de ese año asistió en un elegante esmoquin negro con una corbata estampada con la imagen de Stone Cold Steve Austin. Ambas arriesgadas decisiones que nadie más ha lucido.

Sobre el traje negro, Bad Bunny dijo a Billboard: “Quería un suit negro, algo serio, algo diferente a lo que siempre acostumbro hacer colorido. Me hacía falta un detalle que me identificara (…) vi esa corbata en internet y me mató. Mis fanáticos saben que soy fan de la lucha libre”.

Los tapabocas o mascarillas y gorros son otras de sus opciones en accesorios. A veces exhibe grandes cantidades de relojes, anillos y aretes.

Importantes firmas de moda

Al igual que muchas celebridades, el lujo y las destacadas marcas de moda dicen presente en todos sus looks. Gucci, Louis Vuitton y Balenciaga son algunas firmas que ostenta.

Bad Bunny hace “lo que le da la gana”

El artista ha demostrado desde siempre que, al igual que su última producción discográfica, él hace “lo que le da la gana”.

Más recientemente, demostró que nada le apena al usar una pijama Charizar, crocs y calcetines en The Late Late Show de James Corden para cantar "Pero Ya No".

Del mismo modo, Bad Bunny no ha desperdiciado la oportunidad de enviar mensajes importantes con la ropa. Hace poco, asistió a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con una falda y una camisa con un texto que decía: "Mataron a Alexa, no a un hombre con falda", para visibilizar la muerte de Alexa, una mujer transgénero asesinada en San Juan en febrero.

Wow. Bad Bunny (@sanbenito) wore a skirt on the @FallonTonight with a sweater that read "they killed Alexa, not a man with a skirt"

Alexa was transgender woman in Puerto Rico ridiculed & killed, on her birthday, by murderers who videotaped the crime & posted it on social media. pic.twitter.com/i2iBAmdVK5 — David Begnaud (@DavidBegnaud) February 28, 2020

another reason to love Bad Bunny (@sanbenito) … he went on Jimmy Fallon tonight in a t-shirt that called attention to the recent death of a trans woman in Puerto Rico. "they killed Alexa," it says. "not a man in a skirt." pic.twitter.com/D8qk0z8mBN — Kate Linthicum (@katelinthicum) February 28, 2020

“La manera en que tú vistes es como un tipo de arte, creo que cada quien debe utilizar su creatividad, expresar sus sentimientos, su forma de pensar (…) cada quien debería ser libre en esa área y dejar que la mente fluya”, expresó a Billboard para un video.

Su corte de cabello zumbido con diseños diferentes y variados también marcan la pauta y siempre inspira a los jóvenes.

Además, ¡Bad Bunny se pinta las uñas! Una de las medidas de la estrella por las que se ha caracterizado desde sus inicios.