Idris Elba dio positivo en la prueba del Covid-19, y este es su mensaje

El actor Idris Elba informó a través de sus redes sociales que dio positivo a la prueba del Covid-19, pero aclaró que se siente bien.

"Esta mañana obtuve un resultado positivo para Covid 19. Me siento bien, no tengo síntomas hasta ahora, pero he estado aislado desde que descubrí mi posible exposición al virus”, explicó en un video en el que aparece junto a su esposa Sabrina Dhowre.

El actor que ha interpretado a Heimdall en Thor: Ragnarok detalló que se hizo la prueba tras enterarse que algunas personas con las que tuvo contacto tenían el virus.

“No tenía síntomas. Me hice la prueba porque me di cuenta de que estuve expuesto a alguien que resultó positivo. Me enteré el viernes que ellos habían dado positivo. Me puse en cuarentena y me hice el test de inmediato y obtuve los resultados hoy”, dijo.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020