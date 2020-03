Conductora Kristal Silva postergó su boda por el coronavirus

View this post on Instagram

Tu y Yo juntos en las buenas y en las malas… @luis_lgangel El amor qué hay entre nosotros dos puede contra cualquier adversidad y aunque anhelábamos muchísimo ese día, siempre hemos confiado en los planes de Dios y sabemos que tendremos la boda que deseamos. 🙌🏻 Además, para nosotros es importantísimo la salud de nuestra familia y amigos y por esta razón optamos en posponer nuestra boda unos meses más, pronto sabrán la nueva fecha 😅😱… Millones de gracias a todos por sus msjs tan bonitos, los quiero. 🥰❤️