Natalia Téllez revela impactante experiencia después de la muerte

Natalia Téllez es una de las conductoras más populares de la televisión mexicana, quien en diversas ocasiones ha mencionado lo difícil que fue enfrentar la muerte de su madre. En esta ocasión, la presentadora de 34 años de edad habló sobre una de las experiencias más extrañas que ha tenido después de que su madre falleció.

Durante el programa Netas de divinas, Natalia Téllez recordó el momento en el que a través de ella su madre le dio un mensaje a su hermana.

"Cuando falleció mi mamá, mi hermana era completamente esa idea de que todo termina el día que mueres y no hay nada más y a mí de niña me angustiaba terriblemente porque yo le decía 'no, si me daría alegría morir y volver a verte'. Me generaba mucha angustia y justo en ese tiempo que falleció mi mamá tuve muchos episodios de sonambulismo y viéndolo ahora es bastante normal cuando adolescentes tienen una pérdida muy fuerte", destacó.

Asimismo mencionó que su hermana nunca creyó que hubiera algo más allá después de la muerte; sin embargo ocurrió algo que cambió su percepción.

"En una noche de sonambulismo, yo no me acuerdo de absolutamente nada, ella dice que yo le hablé como si yo fuera mamá (…) Es real, yo no me acuerdo de absolutamente nada y si alguien me dijera pensaría que es una bola de historias y patrañas, pero me dijo 'estabas sonámbula y me decías 'ten fe, las cosas van más allá de la razón'. Yo desperté y mi hermana, es muy racional y es muy lógica y me dijo 'es que pasó algo que me marcó y me contó eso 'tú dormida me hablaste y yo sentí que eras mamá y me estabas diciendo que las cosas no deben ser lógicas no racionales que la vida tiene como un orden diferente"", recordó Natalia Téllez.

Actualmente Natalia Téllez forma parte del programa Netas de divinas de Unicable, en el cual comparte cámaras con Jacky Bracamontes, Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, quienes hablan sobre temas como relaciones de pareja, sexualidad, salud, familia, entre otros.

