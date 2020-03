5 películas de amor que puedes ver en streaming

Si estás en un mood romántico, Netflix tiene un amplio catálogo de películas de amor que puedes disfrutar en casa, sola o con tu pareja.

Son historias que te harán reflexionar sobre las diferentes formas en las que se puede amar una pareja.

Películas de amor en Netflix

Quizás para siempre: "Luego de quince años sin verse, la célebre chef Sasha y el músico Marcus aún sienten las mariposas del amor, pero les cuesta unir sus universos tan diferentes", explica Netflix en su página web. Está protagonizada por Ali Wong y Randall Park quienes hacen una dupla tremenda

tanto en los momentos emotivos como en los momentos graciosos.

La La Land: Fue una de las películas más exitosas en 2016, ganadora de numerosos premios. Recientemente llegó a Netflix para seguir enamorando a toda la audiencia.

Esta es la sinopsis: "En la Los Ángeles actual, dos ambiciosos artistas se enamoran y descubren la alegría y el dolor de arriesgarlo todo por la verdadera pasión".

Me before you: Si quieres no solo una historia de amor sino llorar un río con el desenlace, entonces mira esta película en Netflix. Te muestra el inmenso amor que puede sentir una persona por otra pero también lo duro que es aprender a decirle adiós a una persona especial.

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: "Clementine decide hacerse extirpar todos sus recuerdos de Joel y él elige lo mismo, pero pronto inicia un loco viaje por su propia mente al comprender que fue un error", explica la sinopsis de esta película protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, en uno de sus mejores papeles en cintas dramáticas.

Una esposa de mentira: La dupla de Jennifer Aniston y Adam Sandler nunca falla en las comedias románticas, enamorándote y haciéndote reír a la vez. "Danny le miente a su novia y le dice que es un hombre de familia divorciado, y contrata a su empleada y a sus hijos para que hagan el papel de su exmujer y sus niños".

