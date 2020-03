Vanessa Hudgens se disculpa por su controversial declaración sobre el coronavirus

Vanessa Hudgens se lamentó en redes sociales por la polémicas declaraciones que hizo sobre el nuevo coronavirus este lunes 16 de marzo a través de un Instagram Live.

Luego de sufrir una fuerte arremetida por la controversial opinión que fue calificada de "egoísta" por usuarios de redes sociales, la actriz decidió aclarar a través de sus historias en Instagram que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

“Hola, chicos. Ayer hice un Instagram Live y hoy me di cuenta de que algunos de mis comentarios están siendo sacados de contexto. Es un momento loco, un tiempo muy loco. Y estoy en casa y encerrada, eso es lo que espero que ustedes también estén haciendo. En total cuarentena y manteniéndose sanos y salvos”, expresó este martes 17 de marzo.

Asimismo, enfatizó que no toma "esta situación a la ligera de ninguna manera"

2. @VanessaHudgens says her remarks in the video above have been taken out of context?!

She doesn’t explain how she believes her remarks were taken out of context.

She adds that everyone should stay in their homes. pic.twitter.com/7CfodhkcEb

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) March 17, 2020