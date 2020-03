Alejandro Fernández mantiene su estilo de la moda durante la cuarentena

View this post on Instagram

Momentos como estos en los que han llevado a la raza humana a encontrar la resiliencia y el sentido de preservación necesarios para salir adelante. Somos seres humanos, si, pero así como podemos cometer errores también podemos encontrar los caminos adecuados y que nos llevarán para delante siempre. No importa quién seas, ni el lugar al que pertenezcas, ni el credo o religión que profeses… Te pido un momento de recogimiento, meditación u oración por la sanación del mundo. HOY. 9 PM. Todos para uno y uno para todos. #AplanaLaCurva