Camila Sodi no se hará prueba de Covid-19 aunque tuvo contacto con enfermo

La actriz Camila Sodi reveló que un amigo cercano a ella con el que convivió fue diagnosticado con coronavirus, por lo que sospecha que ella también podría estar contagiada.

Por medio de sus historias en Instagram, la actriz de 33 años de edad mencionó que durante los últimos días convivió con un amigo que dio positivo en el test de coronavirus, por lo que es muy posible que ella también tenga este virus en su cuerpo.

"Hola, gracias a todos los que están preguntando si estamos bien. Les cuento, un amigo muy cercano con el que estuvimos tiene, testeó positivo y entonces lo más probable es que nosotros también", destacó Camila Sodi, quien actualmente protagoniza la nueva adaptación de la telenovela "Rubi" y quien participó en la primera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel.

Camila Sodi convivió con un amigo que testeó positivo en Coronavirus pic.twitter.com/7ygqAD1Ji5 — Mister137 (@ElMister137) March 19, 2020

Ante las sospechas, Camila Sodi afirmó que no se realizará la prueba debido a que no tiene síntomas graves. "No vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárse las a la gente que se siente muy mal o que está en riesgo", explicó Sodi. Sin embargo recomendó que las personas que sí presentan todos los síntomas deben acudir lo más pronto posible a hacerse la prueba.

Camila Sodi explica por qué no se hará la prueba del Covid-19 pic.twitter.com/eJidBAyRex — Mister137 (@ElMister137) March 19, 2020

