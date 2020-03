Juan Gabriel se encuentra aislado por coronavirus, afirma exrepresentante

El exrepresentante de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz afirmó que "El Divo de Juárez" se encuentra aislado pero en buen estado de salud tras la pandemia de coronavirus que se vive actualmente. Muñoz ha reiterado en diversas ocasiones que el intérprete de Hasta que te conocí sigue vivo y destacó que el virus no ha afectado al compositor.

Por medio de sus redes sociales, Joaquín Muñoz publicó un mensaje en el que afirma que Juan Gabriel superó la gripa y tos que tenía.

"Amores les comunico que Alberto se encuentra ya perfectamente tuvo una gripe y tos pero ya lo supero, no tengan pendiente que se valla a infectar del Coronavirus Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor pero ya en la tarde empezó a llover y se refresco.", indicó.

En entrevista con Flor Rubio en Venga la alegría, Joaquín Muñoz dijo que él es la única persona que tiene contacto con Juan Gabriel.

"Soy la persona que lo ha sostenido, lo apoya y ustedes como periodistas deberían de investigar desde hace más de dos años que les he dicho que él vive porque por orden de él yo saqué un libro que se llama "Juan Gabriel y yo detrás de la muerte" porque él quería que se diera cuenta México de que él estaba con vida", explicó.

Además mencionó que no publicará una fotografía junto a Juan Gabriel por respeto al cantante y compositor.

"Por favor no sigan insistiendo qué muestre una foto de Alberto y yo juntos, no se puede y yo tengo que respetar lo que el decida. Alberto no va salir hasta que el Señor Presidente se apiade de el y le diga al Fiscal de la Nación investigue la situacion de Juan Gabriel.

SEÑOR PRESIDENTE JUAN GABRIEL ESTA MUERTO DE TRISTEZA PORQUÉ USTED NO LE HACE CASÓ.

QUE TENGAN UNA NOCHE BONITA LES DESEAMOS JUAN GABRIEL Y YO ETERNAMENTE.", escribió.

