Ahora tienes las mejores obras de Broadway disponibles en streaming

Llevamos ya varios días en cuarentena y probablemente se extenderá por algunos meses, debido a la pandemia por el coronavirus COVID-19, así que el catálogo de series y películas puede acabarse, por lo que podrías darle un vistazo a alguna obra de Broadway.

Como si estuvieras en la primera fila de algún teatro en la famosa calle de Nueva York, ahora puedes disfrutar en la comodidad de tu casa de las mejores obras musicales que Broadway tiene para ofrecer con el servicio de streaming Broadway HD.

Creado en el 2015, este servicio de streaming tiene en su catálogo las mejores obras, como Cats, The King and I y Sound of Music. También las nuevas Kinky Boots y 42nd Street. No solo presenta obras de Broadway, también de West End y otros lugares del mundo.

Por menos de 10 dólares al mes, disfruta junto a tu familia, pareja, amigos o por ti mismo de lo mejor del teatro musical. Ya que no puedes salir a una verdadera sala, crea la tuya en casa, con una noche llena de glamour, un buen vino y mucho canto.

Ofrece también un plan anual para los fanáticos de estas obras, una opción muy económica comparado con viajar a Nueva York.

