Ricardo Montaner lanza encuesta entre sus fans ante propuesta de Camilo de quitarse el mostacho

View this post on Instagram

Recién casado, enamorado, con la inspiración a tope, un equipo de trabajo por el que doy la vida y da la vida por mí, una familia que respalda lo que Dios pone en mi corazón, unos amigos que me alegran el alma cuando la cosa se pone pesada… y 26 años que a veces parece que han sido 7, y a veces 150… Gracias Tribu, por caminar a mi lado siempre!! Feliz cumpleaños Camilo, qué bendición poder ser tú. Te amo, me amo.