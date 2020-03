¿Quién es Claudio Rodríguez, el conductor que fue despedido sin previo aviso por Telehit?

El emblemático presentador Claudio Rodríguez Medellín conmocionó a sus seguidores al anunciar este jueves 19 de marzo que fue despedido por Telehit, el canal donde trabajó por casi dos décadas, a través de un desconocido.

“Ayer de manera oficial dejé de ser conductor de Telehit después de 18 años de laborar ahí. Me lo mandaron decir con un desconocido", escribió en sus redes sociales.

La noticia causó un inmediato revuelo en internet debido a la amplia y respetable trayectoria de Rodríguez, que era considerado como una de las figuras del canal.

Asimismo, inmediatamente después de conocerse la decisión, esta estrella de la televisión recibió en sus cuentas en redes una masiva cantidad de mensajes de apoyo y rechazo a la medida por parte de la audiencia, personalidades del mundo del entretenimiento y hasta bandas musicales.

El acontecimiento incluso se hizo tendencia en Twitter.

¿Quién es Claudio Rodríguez?

El experimentado conductor nació en Torreón, Coahuila, el 29 de diciembre de 1977 y es egresado de la Universidad Latinoamericana (ULA) en la licenciatura en Comunicación y Relaciones Públicas.

Comenzó a trabajar en el mundo de la conducción en Torreón, con el programa Desde la Esquina; sin embargo, no fue hasta 2002 que su carrera despegó, cuando decidió participar en un casting de Telehit en el que quedó seleccionado.

Dentro del canal, el versátil mexicano trabajó en múltiples y variados proyectos como Versus, Calibre 45, ID, Soundcheck, Soy una Reata, Maratón Telehit y Claudio.

De igual forma, amplió su campo de experiencia al ser host de algunos eventos como el Festival Acapulco, Premios Telehit, Festival Vive Latino, Teletón, Espacio Televisa, Espacio USA, Teletón y Cumbre Tajín.

Durante sus 18 años en el canal, propiedad de Televisa, llegó a entrevistar a importantes artistas como Pink, Black Sabbath, Marilyn Manson, Metallica, Green Day, Beyonce, Coldplay, Kanye West, Muse, Billie Eilish, entre otros. Además, tuvo la oportunidad de conversar con destacadas figuras como Guillermo del Toro y Hillary Clinton.

Claudio Rodríguez: Estoy agradecido de por vida con el canal

Luego del despido sin previo aviso, Claudio decidió explicar con detalles lo ocurrido a través de un Instagram Live, transmitido este jueves 19 de marzo.

“A partir de enero hubo cambios en la directiva de Telehit. Memo del Bosque tuvo que preocuparse por cosas más importantes como lo era su salud y en lo que estuvo él arreglando todo esto sucedieron varias cosas en Telehit, llegó gente nueva al canal”, indicó.

Continuó relatando que “se acercaban las fechas del Vive Latino, del Hell and Heaven, del Pa’l Norte y empezaban estos rumores alrededor del coronavirus, yo desde ahí empecé a tomar mis precauciones”.

“En eso me hablan y me dicen: ‘¿Sabes qué? Se cancelan las coberturas del del Pa’l Norte, Vive Latino y del Hell and Heaven’; y yo, de inocente, dije: ‘Nos están cuidando’, (…) pues nada, andaban en el tejemaneje de cosas que sucedieron después”, dijo.

Poco después, inició su confinamiento y, tras casi una semana “sin ver a nadie”, lo llaman del canal para una reunión.

“Llevaba seis días en encierro, absolutamente sin ver a nadie, yo solito, y en el sexto me marcan y me dicen: ‘Tienes junta en Telehit’ (…). Entonces llega el día, llego al canal y nadie”, señaló. “Me llevan a un cuartucho y estaba un señor que no conozco y me la suelta: ‘Ya no vas a formar parte de Telehit”.

“No hay bronca si me quieren correr, pero dónde está la gente de Telehit, la nueva administración, que tenga el detalle de decírmelo, no un tipo que no conozco (…). Creo que son actitudes de gente chiquita, obviamente no estoy tirándole a Telehit, sería una estupidez, yo le estoy agradecido de por vida”, sentenció.