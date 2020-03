Ellos son los famosos mexicanos que fueron contagiados con coronavirus

Ni los famosos se han salvado de contagiarse del coronavirus, y es que algunas celebridades mexicanas han informado a través de sus redes sociales que han dado positivo a la prueba.

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti, quienes son pareja, son algunos de los que se hicieron la prueba y dieron positivo.

Así lo informaron a través de sus redes sociales. Primero fue ella quien se sometió a la prueba pues presentaba síntomas de tos, y le faltaba el aire, y al dar positivo, Pato se fue a realizar la prueba y dio positivo también.

"Hoy la doctora se comunicó para decirme que salí positiva en la prueba, sí tengo coronavirus. Mis síntomas han sido leves y no he tenido fiebre, estoy bien y creo que la voy a librar perfectamente. Ahora toca alejarme de mis hijos y de Pato (Patricio Borghetti, su esposo)", dijo la conductora de Televisa en redes.

Debido a esto, sus compañeras Paola Rojas, Roxanna Castellanos, Cynthia Urías y Sofía Escobosa debieron ausentarse del programa Cuéntamelo Ya, y ponerse en cuarentena voluntaria, pues tuvieron contacto con la conductora.

Más tarde, su pareja anunció en redes que había dado positivo a la prueba. Sin embargo, el conductor de Venga La Alegría destacó que no tenía ningún síntoma.

"Positivo covid 19 yo también. No me siento culpable por haberme enfermado. Ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere. Es irrelevante para mi ahora quien contagió a quien. Lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie. Sobre todo la gente con mayor factor de riesgo. Si seguí yendo a trabajar fue porque no he tenido, ni tengo aún , ni un solo síntoma de los que se manejan, ni de nada", explicó.

Y también detalló que sus hijos están siendo cuidados por una persona de su confianza. "Nuestros hijos están bien. Ninguno tiene síntomas y están aislados. Por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos. Ni entre Oda y yo puede haber contacto a pesar de que ambos tengamos el virus. Cada uno está aislado".

Por otro lado, la actriz Camila Sodi afirmó desde sus redes que cree que tiene el virus, pues convivió con algunas persona que lo tenían, pero no se iba a hacer la prueba para dejársela a las personas que se encuentren mal.

"Un amigo muy cercano con el que estuvimos dio positivo y pues lo más probable es que nosotros también. Pero no vale la pena ir a hacernos la prueba porque no tenemos fiebre alta, no nos sentimos tan mal, y porque creo que hay pocas pruebas y hay que dejárselo a las personas que se sienten muy mal, o que estén en riesgo", dijo la actriz.

