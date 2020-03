Liam Gallagher ruega a Noel reunir a Oasis para un único concierto benéfico

Si antes Liam Gallagher era una máquina de lanzar tuits, ahora con el aislamiento contra el coronavirus está alcanzando nuevas formas de presencia en Twitter, donde no cesa de plasmar sus pensamientos.

Así, tras bromear con que dos meses de aislamiento no son nada comparado con los diez años de autoaislamiento que llevan su hermano Noel y él, ahora regresa para insistir en el regreso de Oasis.

"Escúchenme en serio, mucha gente piensa que soy un estúpido y yo un estúpido bien guapo", escribió en un mensaje en el que acto seguido pasó a pedir a su hermano una reunión de su viejo grupo, separado en 2009 tras una monumental pelea entre ambos.

Concretamente, escribió:"Una vez todo esto se acabe necesitamos reunir a Oasis para un concierto benéfico. Venga, Noel, después podemos volver a nuestras increíbles carreras en solitario. Venga. Ya sabes".

Listen seriously a lot of people think I’m a cunt and I am a good looking cunt but once this is put to bed we need to get oasis back for a 1 of gig rite for charity c’mon Noel we can then go back to our amazing solo careers c’mon you know LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) March 19, 2020