Los pequeños arreglos estéticos que han perfeccionado la belleza de Ester Expósito

No quiere salir en mi Instagram, pero hoy es el cumpleaños de mi raíz en la vida, la persona que inunda de luz las palabras “mujer” y “madre” con su fuerza, su inteligencia, su amor incondicional, su lucha y sus ganas de vivir. Tiene la forma más bonita que he visto nunca de tratar y de mirar la vida y me siento la mujer más afortunada del mundo cada vez que me giro y ahí está ella, siempre ella🌹 (no me creo ni yo la madre que tengo)