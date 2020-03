Destrozan a Fey en redes y aseguran que tiene doble personalidad

Fey fue destrozada en Twitter luego de que un famoso estilista aseguró que la cantante tiene doble personalidad.

De acuerdo con José Ramón Herdez, quien fue director de imagen del concierto en vivo y disco Primera Fila de la intérprete de Muévelo, la cantante es una de las personas más difíciles del medio artístico.

A través de su cuenta en Twitter, Ramón Herdez compartió cómo se le rompió el corazón al trabajar con la intérprete, pues antes de 2012, año en que ocurrieron los hechos, era un gran admirador de Fey.

José Ramón relató que una de sus amigas lo invitó a ser director de imagen del concierto en vivo y disco Primera Fila de la cantante. Por lo que con emoción, él aceptó y, aunque ya había trabajado con ella en un shooting para la revista Hola!, fue como si la conociera de nuevo.

“Al principio, ella fue muy amable”, dijo Herdez, sin embargo, señaló que cometió el error de prestar su departamento para realizar las juntas con su equipo.

De acuerdo con el estilista, Fey siempre mostró una amabilidad exagerada. Pero las señales de alerta llegaron cuando la intérprete comenzó a hablar sola frente al espejo, disociándose como si María Fernanda y Fey fueran dos personas distintas.

“Se levantó de la silla, fue al espejo y empezó a hablarse sola en el espejo: ‘María Fernanda, ¿tú qué quieres para esta nueva etapa de tu vida?’. Y de pronto voltea y me dice: ‘José, es que ya sabemos que quiere Fey proyectar en el escenario, pero nos estamos olvidando de lo que quiere María Fernanda’. Dije ‘MADRES’. Pensé un segundo y medio qué decirle, porque nadie más decía nada ¡NADA! Entonces le dije: ‘Fey, María Fernanda no es la que se subirá al escenario’. Y me dice: ‘Ahorita soy María Fernanda: necesito que me justifiques el concepto de Fey para que se quede tranquila’.

José Ramón aseguró que días antes de la grabación, Fey hizo a un lado las ideas de un diseñador que llevó al proyecto y dejó de hablarle directamente.

“Sólo me pasaba mensajes a través de su mánager”. Después de ignorarlo durante el concierto Primera Fila, Fey agradeció en un tuit al stylist y él la bloqueó.

ABRO HILO Aprovechando que ya desperté, les debía la historia de mi experiencia con María Fernanda Blázquez Gil mejor conocida como “FEY” todo fue en 2012.. yo la conocía porque realmente era su súper súper fan años atrás, cuando mi papá que era empresario de palenques la — 𝓙𝓸𝓼𝓮 𝓡𝓪𝓶𝓸𝓷 𝓗𝓮𝓻𝓭𝓮𝔃 🏳️‍🌈 (@JoseRamonHerdez) March 20, 2020

