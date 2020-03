La desgarradora foto de la princesa Diana que mostró su soledad

La princesa Diana fue la figura de la realeza más conocida en el mundo, involucrada en cientos de proyectos benéficos y amada por millones. Lo que pocos conocen fueron los momentos difíciles que vivió durante y después de su matrimonio con el príncipe Carlos.

La voz de la madre de los príncipes salió a relucir, luego que un ex mayodormo la hiciera pública en sus redes sociales para salir en defensa de Meghan y Harry

El público siente una enorme compasión por la princesa Diana. Pero es posible que no sepan que hay algunas tácticas interesantes que ella pudo haber usado para ayudar a obtener más simpatía del público.

A principios de 1992, Carlos estaba en una aventura con su ex novia Camilla Parker Bowles y Diana lo sabía todo. La pareja aún no estaba divorciada ni separada en ese momento. Pero la escritura estaba en la pared.

Un experto real recordó en el portal Daily Mail cómo Diana visitó el Taj Mahal mientras ella y el príncipe Carlos estaban en una gira real por la India. Ir allí tenía su propósito muy calculado: fotografiarse sola en un lugar tan romántico para proyectarse como la víctima en todo el asunto.

"Esa imagen de ella como una chica solitaria, descuidada y hermosa que no tenía a nadie que la amara, simplemente rompió los corazones de todos. Ella sabía lo que estaba haciendo. Y eso enloqueció a Carlos”, explicó el experto, plasmado en el documental de CNN, The Windsors: Inside the Royal Dynasty.