Marc Clotet y Natalia Sánchez lanzan campaña contra el coronavirus

Yo también me uno al movimento #YoMeCorono, únete tú también y ayuda a frenar esta pandemia. Entra en www.yomecorono.com , y aporta tu granito de arena. Comparte tu foto con el hastag #YoMeCorono para ayudar a difundirlo! Es de vital importancia conseguir fondos para que frenen esta pandemia cuanto antes! Por suerte en nuestro país tenemos a uno de los mejores equipos de investigación y necesitan nuestra ayuda!! Ayúdemosles! ¡¡Muchas gracias!!