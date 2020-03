Revelan secretos de cómo ligaba Luis Miguel luego de los conciertos

No solo en la serie hemos podido conocer detalles de la vida de Luis Miguel. Amigos y hasta su ex Aracely Arámbula han revelado historias ocultas de lo que hacía el Sol de México en su vida privada.

A pesar de que él siempre ha sido muy hermético con su intimidad, de diferentes maneras nos hemos enterado de cosas que él jamás sería capaz de revelar. Así sucedió con una anécdota que comentó hace poco quien fuera su amigo cercano el “Burro” Van Rankin.

Durante una emisión del programa “Miembros al aire” de Unicable, los conductores se dedicaron a contar pequeñas vivencias con famosos, como el caso de Luis Miguel.

Así ligaba Luis Miguel

El también animador de “Hoy” comentó que tenía acceso total a camerinos y conciertos del intérprete. Por ello siempre conseguía chicas interesadas en pasar a ver y compartir con su ídolo tras las presentaciones.

“Me daba mi gafete (carnet) de all access (Acceso total) en Argentina y yo salía y le decía: organízate unas chavas para después aquí en el hotel y (él) me decía ‘a ver… yo no puedo ligar y cantar”, reveló el “Burro”.

Entre risas, agregó que luego llevaba “como 20 viejas” a la suite pero Luis Miguel se enojaba también y le cuestionaba que por qué subía a tantas.

Durante los años 80, el presentador y el cantante fueron amigos cercanos, aunque por diferencias se alejaron por más de 20 años. Sin embargo, recientemente, se acercaron de nuevo durante las grabaciones de la serie Luis Miguel, según MD.

Aunque ya se estaban filmando escenas de la segunda temporada, tuvieron que suspenderse debido a la declaración de pandemia del coronavirus. La tan esperada continuación de la verdadera historia del Sol de México podrá sufrir postergaciones con estos retrasos por la cuarentena.

