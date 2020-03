Laura Pausini está alarmada por estatus del coronavirus en Italia y hace un serio llamado a la población

View this post on Instagram

Il 25 marzo 2005 usciva il singolo di “Come Se Non Fosse Stato Mai Amore”, una delle mie canzoni più amate. Volevo festeggiare insieme a voi questi 15 anni con questo regalo: un video dal tour #LB2019 che non avete mai visto. È per voi con tanta gratitudine e affetto. El 25 de marzo de 2005, se publicaba el single "Como Si No Nos Hubiéramos Amado", una de mis canciones más queridas. Quería celebrar estos 15 años con vosotros con este regalo: un video de la gira LB2019 que no habéis visto hasta ahora. Para vosotros, con toda mi gratitud y cariño. On the 25th of march 2005 I released “Come Se Non Fosse Stato Mai Amore” as a single and it became one of the most loved song of mine. I want to celebrate this 15 years with a present for you: a live performance from LB2019, never seen before. It’s only for you, with all of my affection and thankfulness. Em 25 de março de 2005, o single "Come Se Non Fosse Stato Mai Amore", uma das minhas canções mais amadas, foi lançado. Eu queria comemorar esses 15 anos com vocês com esse presente: um vídeo da turnê #LB2019 que vocês não assistiram até agora. Pra todos vocês, com toda a minha gratidão e carinho. Le 25 mars 2005, sortait le single ”Come Se Non Fosse Stato Mai Amore”, une de mes chansons les plus aimées. Je voulais fêter ensemble ces 15 ans avec ce cadeau: une vidéo du tour LB2019 que vous n’avez jamais vue. C’est pour vous avec beaucoup de reconnaissance et affection. #ComeSeNonFosseStatoMaiAmore #ComoSiNoNosHubieramosAmado #Memories #LiveMusic Directed and Edited by @directorluigi Art by @la_battist Artistic Director​​​ @lucatommassinireal Lighting Designer Alain Corthout Musical Director @paolocartaofficial Sound engineers​ Marco Monforte Band: @paolocartaofficial @massimovarini @fabio.coppini @Roberto_gallinelli @yuribarilaro @ernesto_lopez_cuba Dancers: @filipporanaldi @stefanoreiferrari @giammarco_carus_ @andrea_comuzzi @joseph.caforio @bicio_masi @nick.andreoni @ramonamatei_ @deborahtumi @irenetavassi @ilariacavola