La emotiva canción con la que Lidia Ávila recordó a su pequeña hija Sophia

Hoy mi #tbt va dedicado a todas las mamis que tenemos un angelito en el cielo 🙏🏼🙏🏼Es la primera vez que comparto una foto con mi niña Sophia en el hospital, aquí se refleja la realidad y lo que vivimos los 6 meses que la tuve conmigo, ella siempre en mis brazos y yo con esa bata azul pero con una sonrisa en la cara, aún sabiendo que cada día podría ser el último, aprendí tantas cosas que no acabaría nunca de ponerlas aquí, simplemente quiero hacer un pequeño homenaje a todas aquellas madres que me escriben y que han pasado por el dolor más grande que puede existir y que me dicen que soy inspiración para ellas, hoy se cumplen 10 años de que mi princesa se fué con Diosito, 10 años de ver la vida desde otro ángulo. Hoy, te recuerdo y te agradezco mi niña, todo lo que dejaste en mi, fueron 6 meses los que te tuve físicamente pero es una eternidad en mi mente y mi corazón #besoshastaelcielo #teamo