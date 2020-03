Los Plebes del Rancho contra los estereotipos del regional mexicano

View this post on Instagram

#Repost @JGMusicOficial_ Estamos viviendo momentos en donde la unión y la solidaridad tomarán otro sentido. Es tiempo de pensar en lazos que puedan unirnos y ayudarnos unos a otros. Hoy decidimos reunir talentos como nunca antes los haz visto… #JuntosPorLaMusica 28.Marzo.20 Espera más artistas sorpresas🎤 #ChristianNodal #GerardoOrtiz #LosPlebesdelRancho de #ArielCamacho #JGMusic