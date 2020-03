Pato Borghetti comparte cómo perdió el olfato, uno de los síntomas del coronavirus

La enfermedad del coronavirus nos enseña una faceta nueva todos los días. Así le sucedió al animador del programa Venga la Alegría, Pato Borghetti, quien antes de dar positivo al covid-19 había sentido la pérdida del olfato, uno de los síntomas del virus.

Pato Borghetti muestra la solidaridad de sus vecinos con conmovedor mensaje El animador y su esposa siguen en cuarentena tras dar positivo al coronavirus.

El conductor reveló a través de un video en su cuenta Instagram que apenas acababa de enterarse de que esta era una de las características luego de que su doctora se lo comentara el día anterior.

De manera responsable, el presentador compartió su experiencia luego de presentar este único síntoma. “Esto no lo sabe mucha gente y es importante que lo compartan para que puedan quizá detectar una sospecha de contagio porque sí me pasó”, comenzó diciendo en el clip.

“Yo hace unos 10 días, acudí con una doctora otorrinolaringóloga, por pérdida del olfato y por consecuencia cuando uno pierde el olfato, pierde también el gusto. Un día me di cuenta que no sé si me puse el desodorante o el perfume, no lo olía y se me hizo muy raro, pasaron un par de días y decidí ir al doctor, era lo único, no tenía fiebre, no tenía tos, no me sentía mal”, relató.

Pato aseguró que este miércoles la especialista que lo atendió lo llamó para informarle que esto ya estaba registrado como uno de los síntomas del coronavirus. Así lo supo según un reporte enviado por la sociedad de médicos otorrinolaringólogos.

De allí que quiso compartirlo ya que cientos de personas han sentido esta pérdida de olfato y gusto. Recomendó que de advertir la aparición de esta deficiencia, lo mejor es quedarse en casa y guardar cuarentena.

Pato Borghetti y su esposa evolucionan bien

El animador agregó que tanto él como Odalys Ramírez se encuentran bien. Detalló que ella se siente al 80% saludable mientras que él ya tiene deseos de volver a su trabajo.

No obstante, aseguró que continuarán en su cuarentena obligatoria. Hasta no dar “negativo” en sus pruebas, no volverá al programa para cuidar a sus compañeros.

También le puede interesar: