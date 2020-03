TikTok busca a la actriz Érika Buenfil

“Me da risa que la gente en la calle me dice la Reina del TikTok”, dice Érika Buenfil. Desde que comenzó a utilizar la aplicación (con la que puedes hacer videos divertidos) ha logrado gran número de likes y gran popularidad, tanta, que ahora ya no lo ve sólo como diversión, sino como un compromiso.

“Ya no es como al principio, te lo juro, ya me da miedo, no sé por qué. Son videos tan divertidos pero ahorita estamos viviendo momentos muy difíciles y entonces me da miedo porque no quiero que la gente vaya a pensar que mientras están sufriendo yo estoy jugando. En este momento hay unos muy buenos videos que quiero hacer pero no todavía ahorita la gente a lo mejor está sensible”, dijo a El Universal.

Tal ha sido su éxito que hasta la plataforma se ha dado a la tarea de buscarla para hacer algo juntos.

“Te voy a contar, empecé a recibir muchos llamados, incluso para que fuera a la oficina de TikTok, se volvió muy padre pero se detuvo todo a raíz de la pandemia, ahorita todo quedó en pausa”.

Curiosamente, dice, los TikTok que le gustan a ella no son precisamente los favoritos de la gente, y al revés.

“Me gustó mucho uno que hice de con quién pasarías un n de semana y luego el del negro. Lo que más le gusta a la gente son los que no están ensayados, los que me han tomado rápido o en los que yo estoy menos maquillada, si lo ensayas mucho no sale”. Érika, que también tiene un canal de YouTube de cocina que ha dado resultados positivos, atribuye este éxito a que no tiene pena en decir “palabrotas”. Su hijo, Nicolás, al principio compartía sus videos, luego quería hacer muchos con ella pero ahora la deja que se desenvuelva.

Mientras tanto, ella continúa en las grabaciones de Te doy la vida, telenovela que se estrenó esta semana con las actuaciones de Eva Cedeño, José Ron, Danny Perea, César Évora, Jorge Salinas y Érika Buenfil.

La telenovela de Lucero Suárez está en su semana de estreno y ha tenido buenos resultados, con una audiencia de 3.6 millones de espectadores. Allí, Érika da vida a Andrea, una mujer clasista a la que no le importa pisar a los demás ni herirlos, interesada y muchas otras cosas más.

“La telenovela empezó muy bien y espero que así siga porque es una novela llena de acontecimientos. Soy villana pero vas a ver después todas sus razones”, contó.

Te doy la vida se transmite de lunes a viernes a las 18:30 por Las Estrellas.