Hasta Drake le pide a Rihanna que vuelva a la música con un nuevo disco

El deseo de volver a escuchar un disco completo de la cantante Rihanna no es solo de sus fanáticos. Hasta el mismísimo Drake, con quien se supo que mantuvo una relación en secreto hace un par de años, le ha pedido a “Riri” el lanzamiento de su álbum.

La pareja estuvo interactuando virtualmente durante una videollamada en Instagram Live que protagonizó DJ Spade, quien jamás pensó que en la conferencia se unirían artistas como Diplo, Funk Flex, Drake y hasta Rihanna.

Allí el rapero aprovechó para enviarle varias indirectas a la intérprete de “Diamonds”, quien se tomó la conversación con buen ánimo. En uno de los mensajes, Drake la instó a lanzar ya mismo su próximo disco.

En tono de broma, le dijo que sacara el “R12”, aludiendo al nombre del disco “R9” que supuestamente llevará la producción de la cantante, debido al tiempo que tiene preparándolo. Durante la conversación, la actriz le respondió “que alguien le dé un vaso con agua”.

